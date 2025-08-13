“Soy la que menos le agrada”: Michelle rompe el silencio sobre su disgusto con Valentina en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a la mitad del ciclo por lo que ya hay nuevas celebridades en riesgo de eliminación. Por esto, cada reto es fundamental para el rumbo de la competencia y el futuro de los cocineros.

Sin embargo, los retos han dejado en evidencia algunas de las rencillas que se han generado durante el juego, pues este es el caso de Valentina Taguado y Michelle Rouillard, quienes han protagonizado grandes diferencias al trabajar juntas en una misma estación.

Michelle Rouillard habla sobre Valentina Taguado

El reto del pasado lunes desató gran controversia entre los cocineros ya que tuvieron que trabajar en parejas. Por esto, la reacción de Valentina al enterarse de que su compañera de desafío era Michelle desató fuertes especulaciones, pues la mujer decidió reír mientras que la actriz hizo, presuntamente, comentarios sarcásticos sobre la elección que fue producto del azar.

El reto se vio permeado por diferencias en sus conceptos, cambios de última hora en su preparación, entre otras situaciones que las llevaron a enfrentarse en más de una oportunidad. Por esto, al culminar el reto, la actriz rompió el silencio con Valeria al manifestarle su inquietud por el concepto que Taguado tiene sobre ella.

Se regó la salsa de los sushis pero se logró presentar. Yo no tengo ningún lío con ella, pero no sé si ella tiene realmente un lío de fondo conmigo… tal vez soy la persona que menos le agrada de la competencia, añadió la mujer.

Así mismo, recalcó que Valentina fue la primera persona que le puso el delantal negro en la competencia por lo que este hecho la llevó a suponer que Taguado votó para que ella fuera directamente a reto de eliminación.

Por su parte, Valentina recalcó que no tolera la mediocridad por lo que considera que su compañera es consciente de que existe incomodidad entre ambas.

Me fastidia un poquito la mediocridad. Ella sabe que yo no la quiero… se le nota porque apenas las dos levantamos la mano y se hizo al lado mío me dijo un comentario que me pareció muy feo y que me indispuso de una, señaló Taguado.

RELACIONADO Penélope Cruz sorprende al ser la invitada de lujo en concierto de Bad Bunny

Reto discutido en MasterChef

Por otro lado, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto en el que el objetivo fue preparar un plato propio para llevar en una lonchera y antojar a todas las personas.

Sin embargo, el veredicto de los chefs despertó algunas críticas ya que varios participantes manifestaron que el plato ganador, aquel que presentaron Carolina y Violeta, no era una preparación propia de llevar en una lonchera.