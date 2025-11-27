CANAL RCN
Miss International 2025: esto es lo que habría ganado Catalina Duque

Catalina Duque asumirá la misión de promover valores como la paz, el entendimiento internacional, la labor social y la diplomacia.

Catalina Duque dio sus primeras palabras como Señorita Colombia: "Hice amigas, competí y gané"
Foto: @reinadocolombia

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
05:22 p. m.
Colombia brilló en el Miss International 2025 gracias a la destacada participación de Catalina Duque, quien se coronó como la nueva ganadora del certamen.

Un triunfo histórico para el país

El concurso Miss International 2025 se llevó a cabo en Tokio y reunió a más de 70 participantes de todo el mundo. Catalina Duque Abreu, Señorita Colombia 2024, cautivó al jurado y al público con su elegancia, seguridad en la pasarela y contundencia en sus respuestas, factores que la llevaron a obtener el título.

Catalina nació el 20 de septiembre de 1999 en Miami, Estados Unidos. Es comunicadora social y ha trabajado de la mano de diversas fundaciones enfocadas en el desarrollo infantil, la lucha contra el cáncer, el emprendimiento y el empoderamiento femenino.

En noviembre de 2024 se coronó como Miss Colombia, representando al departamento de Antioquia y rompiendo una racha de 28 años sin que esta región obtuviera la corona en el certamen nacional.

Al recibir la banda y la corona de Miss International, Catalina expresó un emotivo mensaje:

Muchas gracias a todos. Antes que nada, quiero agradecer a mis compañeras. Miss International es una hermandad, es una familia. Este es un espacio que demuestra que los concursos tienen un propósito más allá de la belleza. Estamos unidos. ¡Gracias, Colombia!, expresó Catalina.

¿Cuál es el premio de Miss International?

Hasta el momento, la organización no ha revelado públicamente una cifra oficial sobre el premio económico o salario que recibe la ganadora de Miss International. Aunque en algunos foros y fuentes no oficiales se especula que podría estar alrededor de US$50.000, dichas cifras no han sido confirmadas.

Lo que sí es seguro es que la ganadora recibe la corona, la banda y el título oficial de Miss International, convirtiéndose en embajadora del concurso a nivel global.

Además, suele obtener una importante exposición mediática y múltiples oportunidades profesionales, como contratos de modelaje, campañas publicitarias, invitaciones a eventos internacionales y colaboraciones con marcas.

