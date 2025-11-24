CANAL RCN
Tendencias

Otra juez de Miss Universo se pronunció tras polémicas: "No estoy al tanto"

Sharon Fonseca, modelo venezolana que fue invitada como jurado de Miss Universo 2025, emitió un comunicado expresándose por lo sucedido en el certamen.

Miss Universo México
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
02:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La edición 2025 de Miss Universo ha generado todo tipo de polémicas, luego de que uno de los jurados seleccionados, quien renunció a pocos días del certamen, hiciera una denuncia pública, asegurando que el certamen estaría arreglado para favorecer a Fátima Bosch, quien terminó quedándose con la corona.

¿Miss Universo ganó por reclamar una injusticia? Esto dijo la presidenta de México
RELACIONADO

¿Miss Universo ganó por reclamar una injusticia? Esto dijo la presidenta de México

Se trata de Omar Harfouch, músico y exintegrante del comité de selección, quien anunció en diálogo con People que denunciará a los organizadores. "He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo".

Sharon Fonseca aclaró su postura sobre Miss Universo

Sharon Fonseca, jurado invitada del certamen, a publicar un comunicado para aclarar públicamente su participación. La modelo venezolana explicó que su labor dentro del concurso fue limitada y estrictamente evaluativa, con el objetivo de evitar malinterpretaciones en medio del debate que se ha intensificado en redes sociales.

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo
RELACIONADO

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

En su mensaje, Fonseca señaló que han surgido conversaciones y acusaciones de fraude en torno al resultado final, por lo que consideró necesario transparentar su rol.

Aseguró que, como parte del comité de selección, únicamente evaluó a las participantes durante la competencia preliminar y la noche final, sin intervenir en decisiones operativas, administrativas u organizacionales del Miss Universo. Esta aclaración funciona como una señal de confianza y autoridad, reforzando su compromiso con la transparencia y la ética.

Aclaraciones sobre su labor y el proceso de puntuación

Sharon Fonseca enfatizó que su responsabilidad se limitó a registrar sus puntuaciones de manera independiente. Detalló que los jurados conocen los resultados finales al mismo tiempo que el público, ya que el certamen es quien gestiona y anuncia la puntuación oficial. Además, explicó que no tiene conocimiento de la totalidad de puntos obtenidos por las candidatas del top 5, pues cada juez evalúa según su propio criterio y dentro del alcance asignado.

Costa de Marfil se va de frente contra Miss Universo y renuncia a título: "Debo ser fiel a mis valores"
RELACIONADO

Costa de Marfil se va de frente contra Miss Universo y renuncia a título: "Debo ser fiel a mis valores"

La modelo también reiteró que su participación estuvo guiada por la honestidad, el profesionalismo y el respeto, subrayando que su enfoque fue estrictamente en el mérito y desempeño demostrado por cada candidata sobre el escenario. Su declaración aporta claridad al proceso de evaluación y se alinea con prácticas de integridad que fortalecen la confianza en el certamen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

IA predice quién sería la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Viral

“Me amenazaron”: Nicolás Arrieta afirma ser víctima de robo tras polémico video

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue captada con otro hombre en medio de especulaciones por una supuesta infidelidad

Otras Noticias

Estados Unidos

Solo el 20% de las solicitudes de asilo en los Estados Unidos han sido aceptadas este año

Las cifras fueron actualizadas por la base de datos TRAC, diseñada por la Universidad de Syracuse.

Cali

Denuncian presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado público en Cali

La denuncia la hizo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

NBA

Chauncey Billups, entrenador de la NBA salpicado en escándalo, se declaró inocente

Secretaria de Movilidad

Plazos de tránsito para notificar una fotomulta y cómo anularla si no se cumple con los tiempos

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?