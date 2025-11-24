Otra juez de Miss Universo se pronunció tras polémicas: "No estoy al tanto"

La edición 2025 de Miss Universo ha generado todo tipo de polémicas, luego de que uno de los jurados seleccionados, quien renunció a pocos días del certamen, hiciera una denuncia pública, asegurando que el certamen estaría arreglado para favorecer a Fátima Bosch, quien terminó quedándose con la corona.

Se trata de Omar Harfouch, músico y exintegrante del comité de selección, quien anunció en diálogo con People que denunciará a los organizadores. "He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo".

Sharon Fonseca aclaró su postura sobre Miss Universo

Sharon Fonseca, jurado invitada del certamen, a publicar un comunicado para aclarar públicamente su participación. La modelo venezolana explicó que su labor dentro del concurso fue limitada y estrictamente evaluativa, con el objetivo de evitar malinterpretaciones en medio del debate que se ha intensificado en redes sociales.

En su mensaje, Fonseca señaló que han surgido conversaciones y acusaciones de fraude en torno al resultado final, por lo que consideró necesario transparentar su rol.

Aseguró que, como parte del comité de selección, únicamente evaluó a las participantes durante la competencia preliminar y la noche final, sin intervenir en decisiones operativas, administrativas u organizacionales del Miss Universo. Esta aclaración funciona como una señal de confianza y autoridad, reforzando su compromiso con la transparencia y la ética.

Aclaraciones sobre su labor y el proceso de puntuación

Sharon Fonseca enfatizó que su responsabilidad se limitó a registrar sus puntuaciones de manera independiente. Detalló que los jurados conocen los resultados finales al mismo tiempo que el público, ya que el certamen es quien gestiona y anuncia la puntuación oficial. Además, explicó que no tiene conocimiento de la totalidad de puntos obtenidos por las candidatas del top 5, pues cada juez evalúa según su propio criterio y dentro del alcance asignado.

La modelo también reiteró que su participación estuvo guiada por la honestidad, el profesionalismo y el respeto, subrayando que su enfoque fue estrictamente en el mérito y desempeño demostrado por cada candidata sobre el escenario. Su declaración aporta claridad al proceso de evaluación y se alinea con prácticas de integridad que fortalecen la confianza en el certamen.