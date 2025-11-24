Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

Después de que se coronó a la nueva Miss Universe el pasado 21 de noviembre de 2025 y el título fue para Fátima Bosch, de México, se ha desatado una gran polémica.

La razón fue que Omar Harfouch, que sería juez del Miss Universe, tomó la decisión de renunciar dos días antes y ha afirmado que, presuntamente, existió un jurado improvisado que ya había seleccionado a las treinta finalistas.

Además, han surgido supuestas versiones de que Bernardo Bosch, el papá de Fátima Bosch, tendría lazos con el dueño de Miss Universe y que ese factor habría influido en el triunfo.

No obstante, hasta el momento no hay nada confirmado y, por lo tanto, todo se trata de rumores que serán materia de investigación.

En medio de esa coyuntura, Fátima Bosch reapareció en sus redes sociales tras ser coronada en Miss Universe y, a pesar de la controversia, dejó un mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que escribió Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, en medio de la polémica

Fátima Bosch, que tiene 25 años y es oriunda de Teapa, Tabasco, México, no quiso entrometerse en la polémica, sino que envió un mensaje motivacional.

En un carrete de cuatro fotos luciendo la corona que se ganó el pasado 21 de noviembre de 2025, Fátima Bosch expresó las siguientes palabras:

Puedes cambiar el mundo siendo tú mismo.

¿Qué reinas de belleza completaron el top 3 en Miss Universe?

La reina de belleza que obtuvo el segundo lugar en el Miss Universe 2025 fue Praveenar Singh, de Tailandia.

Mientras tanto, el podio lo cerró Stephany Abasali, de Venezuela, que en las últimas horas confesó que Fátima Bosch le comunicó unas emotivas palabras de apoyo apenas se reveló el veredicto.

Además, Vanessa Pulgarín, la Miss Universe que representó a Colombia, quedó en la lista del top 12.