“La moda masculina gira hacia lo andrógino”, la tendencia de los diseños en Colombia

La moda masculina en Colombia tiene cada vez mayor atención a nivel internacional, los diseños locales atraen la mirada del mundo, que se fascina por la creatividad y sofisticación que proponen los diseñadores nacionales.

Giovanni López lleva en el mercado de la moda desde el año de 1997. Salió de la Universidad Taller 5 en el año de 1992. Se ha enfocado en la moda masculina porque desde esa época no se encontraba vestuario para hombre formal, interesante y moderno, así que se ha dado a conocer en el país por ser uno de los pioneros de la moda masculina. Gracias a eso ha sido asesor de imagen de artistas, cantantes y los medios de comunicación.

El diseño de modas es una pasión de la vida. Desde que tenía 15 o 16 años ha sido un apasionado por diseñar. A los 15 y 16 años, mandaba a hacer sus primeros abrigos, iba vestido así a fiestas, a los demás les gustaba y esto lo motivó a estudiar.

Comenzó con las chaquetas de cuero. Esto fue lo que realmente lo hizo reconocer ante los diseñadores. El concepto que manejó en un comienzo era de cremalleras y diferentes materiales. Los cortes y la horma hacían que sus diseños relucieran en los que se lo ponían y así poco a poco fue dándose a conocer.

“Soy más versátil ahora. Me encanta que mis diseños pueden encasillar en cualquier momento tanto así que hago trajes de novio. Yo empecé haciendo moda casual y ahora soy uno de los diseñadores más buscados en Colombia para trajes de matrimonio para hombre”, explica Gio López.

El lanzamiento fue un éxito, recibió una buena acogida de sus clientes, quienes apreciaron esta nueva colección con toques de moda femenina llamada “Selvaggio”, pensando una la tendencia de moda andrógina.

Aunque siempre había sido un diseñador exclusivo para hombres, en esta colección, tras recibir muchos pedidos de mujeres para que diseñara para ellas, creo algunas prendas para ellas. “En la moda de las mujeres se encuentran jeans pantalones, levanta cola, blusas, etc. Pero chaquetas todas son iguales y son muy uniformadas y por eso fue que me incliné también a sacar y hacer un poco más arriesgado con las prendas para las mujeres. Me baso en la tendencia masculina, pero en la horma femenina”, explica.