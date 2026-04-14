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Morat debutó en Coachella: así fue el histórico show de la banda colombiana

Morat debutó en Coachella con un show lleno de emoción, éxitos y una invitada sorpresa. Así fue la presentación que hizo vibrar al público internacional.

Morat en Coachella
Foto: Amanda Imm

Noticias RCN

abril 14 de 2026
08:05 a. m.
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La banda colombiana Morat hizo historia al presentarse por primera vez en Coachella, uno de los escenarios más importantes del mundo.

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Desde la tarima Gobi, el grupo bogotano demostró por qué hoy es una de las propuestas más fuertes del pop latino, con un show sólido, emotivo y con una conexión inmediata con el público.

El debut no solo marcó un paso clave en su carrera internacional, sino que también dejó claro que su música trasciende el idioma. A pesar de estar frente a una audiencia diversa, las canciones fueron coreadas de principio a fin, en un ambiente cargado de energía.

Un show lleno de emoción y conexión con el público

Desde los primeros acordes, Morat logró enganchar a los asistentes. Temas como “Cómo Te Atreves” y “Amor Con Hielo” marcaron el ritmo de una presentación que no bajó la intensidad. Luego, “Faltas Tú” llevó el show a un momento más festivo, donde la conexión con el público se hizo aún más evidente.

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Uno de los instantes más especiales llegó con “No Se Va”, una canción que fue creciendo poco a poco en el escenario. La interpretación, construida por cada integrante, terminó con el público completamente entregado, cantando gran parte del tema y convirtiéndolo en uno de los momentos más memorables de la noche.

Invitada sorpresa y un cierre a lo grande

A mitad del show, la banda sorprendió al revivir “Mi Nuevo Vicio”, tema que marcó sus inicios en 2015. El momento tomó aún más fuerza con la aparición de Paulina Rubio, quien se unió en el escenario y desató la euforia del público.

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La presentación se movió entre grandes éxitos y canciones más íntimas, manteniendo siempre la esencia del grupo.

Este debut llega en medio de su gira mundial, consolidando a Morat como una banda que ya juega en las grandes ligas. Además, el grupo volverá a presentarse el 18 de abril en el segundo fin de semana del festival, reafirmando su impacto global.

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