Morat en Coachella 2026: la banda confirma su participación en el icónico festival

La banda colombiana aseguró su puesto en el festival Coachella 2026 en Estados Unidos, marcando un importante hito en su trayectoria musical.

Morat en Coachella 2026
Foto Instagram @morat

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
03:47 p. m.
A través de una publicación en Instagram, se reveló que la banda Morat formará parte del cartel oficial del festival Coachella 2026.

Morat en Coachella 2026

El evento se llevará a cabo entre los días 10 y 19 de abril de 2026 en Indio, California. Cabe destacar que la agrupación se ha consolidado internacionalmente gracias a su exitosa gira “Asuntos pendientes”, que los llevó a presentarse en numerosas ciudades de América y Europa.

El grupo, conformado por Martín Vargas, Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza y Simón Vargas, continúa expandiendo su música y conquistando nuevos públicos en el extranjero. Sin duda, su participación en Coachella representa un hito histórico para la música colombiana y latinoamericana, al compartir escenario con reconocidos artistas del panorama mundial.

 

Participación de Karol G en Coachella 2026

Por otro lado, Karol G también será una de las grandes protagonistas del festival, encabezando el line-up junto a artistas de talla internacional como Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

La paisa celebró este nuevo logro en su carrera a través de sus redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por acompañarla en cada paso de su trayectoria. Su presencia, junto con la de Morat, demuestra el gran momento que atraviesa la música colombiana en el ámbito global, consolidando al país como una potencia musical en los escenarios más importantes del mundo.

El público espera con entusiasmo ver cómo ambos actos colombianos dejarán en alto el nombre del país en uno de los escenarios más icónicos de la industria. Tanto Morat como Karol G prometen ofrecer presentaciones memorables que marcarán historia en Coachella 2026.

