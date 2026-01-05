CANAL RCN
Tendencias

¡Reconocida periodista deportiva dio el sí para casarse! Así fue la propuesta de matrimonio

La periodista compartió su felicidad en sus redes sociales. Vea el video.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 5 de enero de 2026, en horas de la tarde, una de las periodistas deportivas más reconocidas de Argentina reveló que le propusieron matrimonio.

Se trata de Morena Beltrán, que es la pareja de Lucas Blodel, el futbolista que actualmente tiene contrato con Boca Juniors y también hace parte de la Selección de Suiza.

Verónica Orozco reveló si tendría dos matrimonios al mismo tiempo como en Simplemente Alicia
RELACIONADO

Verónica Orozco reveló si tendría dos matrimonios al mismo tiempo como en Simplemente Alicia

La famosa periodista de ESPN publicó un video en Instagram en el que mostró cómo fue la propuesta y compartió su felicidad con sus seguidores.

¡Se casan Morena Beltrán y Lucas Blondel! Así fue la propuesta de matrimonio

En el inicio del 2026, Lucas Blondel y Morena Beltrán se encuentran de vacaciones junto a su entorno más cercano.

Por lo tanto, mientras que estaban en un yate junto a algunos familiares y todos se disponían para posar en una foto, Lucas Blondel sacó el anillo y se lo entregó a Morena Beltrán.

Y, aunque la periodista en un principio no entendió lo que estaba sucediendo y llegó a pensar que todo era una broma, le dio el sí al futbolista del 'xeneize' y, con lágrimas en los ojos, se dio un gran abrazo con él y extendió la mano para que le acomodara su anillo de compromiso.

"El 2026 empezó así de increíble", escribió Morena Beltrán en Instagram junto a la grabación con la pedida de mano.

Así reaccionaron los seguidores de Morena Beltrán tras la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel

Apenas Morena Beltrán compartió la noticia en sus redes sociales, recibió varios mensajes de felicitaciones.

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia
RELACIONADO

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

"Qué alegría tu felicidad", "qué lindo esto", "se va a casar mi ejemplo en el periodismo deportivo", "sabes lo que te quiero", "qué emoción", "golazo", "mi mejor amiga se casa", "los quiero", "vivan los novios", "a festejar por mucho tiempo" y "que sean muy felices", han sido algunos de los comentarios más destacados.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

La hermana de Yina Calderón sufrió un accidente de tránsito: así quedó el vehículo y este es su estado de salud

Diosdado Cabello

Vidente rompió el silencio y reveló cuál sería el futuro de Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro: esto pasaría

Artistas

Luisa Fernanda W sorprendió con inesperada confesión sobre su relación con Pipe Bueno: ¿cuál fue?

Otras Noticias

Armada Nacional

¿Un helicóptero dentro de un buque científico? esta es la razón de llevar tan gigantesca carga a la Antártida

El laboratorio flotante más grande de la Armada colombiana emprendió un viaje de varias semanas a la Antártida para fortalecer su entendimiento y presencia en el continente más frío austral.

Nicolás Maduro

Indictment de EE. UU. destapa el expediente criminal contra Nicolás Maduro y su esposa

Fuentes humanas del propio régimen, grabaciones e infiltraciones sostienen el expediente que los expone a cadena perpetua en Estados Unidos.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe podría fichar a otro ex Millonarios: él es y así juega

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar