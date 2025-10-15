CANAL RCN
Importante canal que revolucionó la música dirá adiós en algunos países tras más de 40 años

MTV cerrará su capítulo musical tras más de 40 años de historia. El canal que revolucionó la cultura pop y los videoclips apagará su señal en varios países a finales de 2025.

MTV dice adiós en varios países
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
03:12 p. m.
El canal que marcó generaciones con su inconfundible estilo visual y su impacto en la cultura musical global se prepara para decir adiós en algunos países.

Se trata de MTV, la cadena que en 1981 cambió la forma en que el mundo consumía música, cerrará sus canales musicales en Europa y Brasil el próximo 31 de diciembre, según confirmaron medios internacionales.

Por ejemplo, de acuerdo con The Sun, la decisión hace parte de una reestructuración tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que busca reducir costos por más de 500 millones de dólares.

Europa, el primer territorio en despedirse de MTV

Los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live saldrán del aire en Reino Unido e Irlanda al finalizar el año, y posteriormente en otros países como Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Australia y Brasil.

Un portavoz de Paramount declinó comentar sobre la decisión, pero la BBC señaló que “es una medida que refleja un cambio en los hábitos de consumo, ya que los videos musicales se ven hoy en YouTube y redes sociales más que en televisión”.

Aun así, la marca conservará MTV HD, que seguirá transmitiendo realities como Naked Dating UK y Geordie Shore.

MTV y el fin de una era que marcó a generaciones

MTV, cabe recordar, fue lanzado el 1 de agosto de 1981 en Estados Unidos, abriendo su programación con el icónico video Video Killed the Radio Star de The Buggles.

Desde entonces, se convirtió en un referente global que impulsó carreras, impuso modas y definió el concepto de cultura pop.

Aunque aún no se conocen los planes para América Latina, el cierre en otros continentes marca el ocaso de un legado que moldeó la industria del entretenimiento y cambió para siempre la relación entre música, televisión y juventud.

