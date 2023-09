Polémica por video viral en el que mujer califica a los rolos de “tacaños”

Cada día en las redes sociales se presentan diversas discusiones alrededor del comportamiento de las personas. En TikTok, una de las plataformas más utilizadas por los jóvenes hoy en día, se multiplican los comentarios alrededor de distintas temáticas.

En este caso, la usuaria identificada como Valentina Duque se hizo viral por un video en el que califica a los rolos como “muy tacaños”.

“Rolo que se respete te va decir: ‘Ven, cae, llega, estamos en... nos vemos a tal hora y en tal sitio’. Otra vaina que te va a decir es: ‘Oye, ¿te parece si partimos la cuenta?’”, aseguró la mujer.

“Se me olvidó decirles algo muy importante: a la hora de pagar la cuenta, a veces pagan la cuenta y después dicen: ‘Me transfieres a Nequi o Bancolombia’”, profundizó.

Además, Duque afirmó: “Nos dicen: ‘Niñas nos toca de 50 a cada uno, les paso Nequi, Bancolombia o prefieren pagar en efectivo’”.

Más adelante, aclaró que no ve aspectos negativos en que las cuentas se dividan, pero que “estas vainas no pasan en el Valle, en el valle las viejas no ponemos para el trago”.

También habló de los hombres bogotanos en otro aspecto

El tema del dinero no fue el único al que se refirió esta usuaria de redes sociales en el video. También aseveró que los hombres de la capital de Colombia no saben asimilar el rechazo por parte de las mujeres.

“Eso no es lo peor de todo. Aquí los rolos cuando las viejas son como esquivas, ariscas, no sé cómo le digan acá en Bogotá, los manes empiezan: ‘Es que yo sé que tú eres una tóxica’, ‘te comportas así porque yo te fascino y no sabes cómo demostrarlo’”, concluyó la mujer, cuyas palabras generaron comentarios a favor y en contra en las redes sociales.

Los comentarios

“¡Apoyo! Soy rola y todo es 100 % verdad. O te dicen: 'Yo pago está, pero tú pagas la próxima'”, respondió otra usuario de TikTok. “Yo soy rola y me siento muy cómoda pagando mi parte, me criaron para ser independiente, no alguien que espera que le paguen todo. Igualdad”, destacó una mujer.