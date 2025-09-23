Hombre que abusaba sexualmente de perritos en Ciudad Bolívar irá a la cárcel

Un aterrador caso de maltrato animal dejó en evidencia a un hombre de 66 años, quien fue señalado por hurtar caninas para abusar sexualmente de estas.

Gracias a las denuncias por parte de los habitantes de la zona, las autoridades lograron la captura del hombre en flagrancia. En su poder también se encontraron otros animales que también habían sido hurtados.

Hombre irá a la cárcel por abusar sexualmente de animales en Ciudad Bolívar

Un hecho histórico se ha presentado en la sociedad colombiana ya que, por primera vez en el país, un juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra del sujeto acusado de hurtar mascotas y abusar sexualmente de ellas.

Según la senadora Andrea Padilla, este caso representa un hito histórico en la defensa de los animales en el país, pues el abuso sexual es considerado como una circunstancia de agravación punitiva que aumenta las penas para los condenados.

“A la cárcel el abusador sexual de Keyla, en Ciudad Bolívar. La ley Ángel sigue haciendo historia por la justicia de los animales. Por primera vez en Colombia un abusador sexual de animales irá a la cárcel porque esta ley también castiga esta aberración”, expresó Padilla.

¿Cuáles son las pruebas del atroz caso?

Las imágenes, que aterrorizaron a los habitantes de Ciudad Bolívar, muestran al hombre mientras persigue a estos animales para posteriormente llevarlos a su inmueble. Dicho material probatorio fue presentado ante la Fiscalía por lo que el proceso investigativo también estuvo a cargo del grupo de abogados Alegato.

Llamado a las víctimas a denunciar

Ante el atroz caso, proteccionistas han utilizado las redes sociales para hacer una llamado a la comunidad con el objetivo de que los tenedores de las mascotas, que también fueron víctimas de este sujeto, denuncien este delito ante la Fiscalía.