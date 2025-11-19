¿Amor a la vista?: Altafulla es viral tras protagonizar peculiar escena en medio de concierto

Andrés Altafulla ha obtenido una amplia fanaticada después de participar y ganar La Casa de los Famosos Colombia 2025, el exitoso reality del Canal RCN que tendrá su tercera temporada en el 2026.

Por esto, cada detalle laboral y personal del artista ha logrado generar un alto nivel de interés por parte de miles de fanáticos, quienes también se han interesado por su situación amorosa actual después de haber finalizado su relación con Karina García.

Altafulla protagoniza video con mujer

En los días más recientes, las redes sociales se han inundado de comentarios a raíz de la viralización de un reciente video en el que se observa a Andrés Altafulla en un concierto, mientras es observado detenidamente por una mujer.

Las imágenes ya han desatado un sin fin de reacciones, pues cientos de usuarios manifestaron su asombro principalmente con los gestos que la mujer realizó con sus ojos y boca, pues, mientras se encontraba bailando, la fanática no logró ocultar su interés por ver de cerca todas las acciones que el barranquillero se encontraba realizando.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que distintos usuarios expresaron su temor con la reacción de la chica ya que comentaron que su mirada era “extraña” y que no se trataría de un aparente “coqueteo”.

Por su parte, Nicolás Arrieta, primer participante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, no dudó en reaccionar al video ya que explicó que si las miradas hubieran sido protagonizadas por él “habría ido preso”.

“Donde yo mire a una mujer así en algún lugar público, voy preso… el acosador número uno. Si lo hago yo la vieja creerá que la voy a robar… no miren a nadie así, pero es el privilegio de la gente bella”, manifestó.

Andrés Altafulla reacciona a su video

Por supuesto, la reacción del artista no se hizo esperar ya que el barranquillero comentó el clip, publicado por parte de la cuenta de Dímelo King, al cuestionar la mirada de la mujer: “Y esas miradas qué significarán”, presguntó el hombre.

De esta manera, los internautas manifestaron su impacto ya que le aconsejaron al barranquillero hacer caso omiso a dicha eventualidad.