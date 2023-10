Video: llueven críticas a mujer que se burló de un hombre que cayó de un quinto piso

En redes sociales, cientos de personas documentan videos de sus anécdotas y realizando retos virales, obteniendo miles de ‘likes’ y visualizaciones, aunque en algunas ocasiones resulta incómodo y molesto para los espectadores. Tal fue el caso de una mujer que fue duramente criticada por haberse burlado de un joven que cayó de un quinto piso en su universidad.

El video fue grabado en la Universidad del Pacifico, en Lima, Perú, en donde el hombre se habría precipitado desde esta altura aparentemente como un intento de suicidio y resultó gravemente herido.

Ante el asombro de lo sucedido, decenas de personas documentaron los hechos en video y se difundió rápidamente entre estudiantes de la institución. Algunos estaban preocupados por el estado de salud de la víctima

Joven se burla de la desafortunada situación.

Una de las alumnas de la universidad, considerada una de las mejores de Perú, grabó un video pidiéndole a los internautas que le enviaran el clip completo de la caída del hombre, argumentando que le había causado mucha risa, pero que no alcanzó a grabar todo.

"Chicos U Lima por favor, esto es de suma prioridad. Tengo partes del video, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme ese clip. Es tan gracioso, en verdad es que, es demasiado gracioso", señala la joven en forma de burla.

Al parecer, estaba en compañía de sus amigos, quienes tampoco habrían mostrado empatía por la situación de la víctima y únicamente estaban interesados en el video.

Lo que se sabe sobre el estado de salud del estudiante es que sobrevivió a la caída, pero resultó gravemente herido y se encuentra recuperándose en un centro asistencial.



Esta ESTUPIDA cara de progre,es alumna de la universidad delPacífico (de las mejores del🇵🇪)se BURLA le causa risa q alumno de la universidad de Lima se haya tirado del 5piso aparente suicidio está grave!q falta de solidaridad y humanidad!al psiquiatra ya! pic.twitter.com/rzZ4xAEP5X — JC 👑 (@Jali_Cotrina) October 4, 2023

Las críticas en redes sociales

La mujer recibió una ola de críticas en varias plataformas por parte de usuarios que juzgaban su falta de empatía y su incoherencia al burlarse de algo tan delicado como un posible intento de suicidio.

"Es alumna de la universidad del Pacífico, de las mejores de Perú. Se burla, le causa risa que un alumno de la universidad de Lima se haya tirado del quinto piso, aparentemente por suicidio y está grave. Qué falta de solidaridad y humanidad. Al psiquiatra ya", expresó una usuaria de Twitter, actualmente conocida como X, quien replicó la publicación de la joven.

Otras personas mostraron su indignación en los comentarios: Dios mío, ¿qué pasa en el Perú? Hagamos algo para curarnos de esta falta de humanidad”, “Quiero calificar a esta chica y los amigos que la rodean y no encuentro las palabras, parecen personas totalmente vacías por dentro, no hay sentimientos, no hay nada”, “Es obvio que necesita ayuda profesional”.