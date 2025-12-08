CANAL RCN
Estas son las nacionalidades de extranjeros que más visitan Colombia: dato sorprende

Conozca los países del exterior que más se interesan por visitar a nuestro país.

Nacionalidades que más visitan Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
07:40 p. m.
Colombia se ha posicionado en la última década como uno de los destinos turísticos emergentes más atractivos de América Latina. Con su diversidad cultural, riqueza natural que abarca desde el Caribe hasta la Amazonía, y una oferta gastronómica en constante evolución, el país ha logrado atraer a un número creciente de visitantes de diversas partes del mundo.

Según los datos más recientes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la entidad migratoria del país, Migración Colombia, un análisis detallado revela cuáles son las cinco nacionalidades que lideran el ranking de turistas que eligen a Colombia como su destino principal.

De acuerdo con las estadísticas, el país nacional recibió 3.357.568 visitantes, siendo esto un 0.02 % más respecto al mismo período del 2024.

Nacionalidades de extranjeros que más visitan Colombia

A la cabeza de la lista, y de manera contundente, se encuentran los ciudadanos de Estados Unidos. Su presencia es notoria en las principales ciudades y destinos turísticos del país. Se estima que su interés se debe a una combinación de factores: la cercanía geográfica que facilita el transporte aéreo, la relación histórica y comercial, y el creciente marketing turístico que ha posicionado a Colombia como un lugar seguro y lleno de experiencias.

Estos visitantes no solo se concentran en destinos tradicionales como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, sino que también exploran regiones menos convencionales, como el Eje Cafetero, los llanos orientales y la Guajira.

En el segundo puesto, y con una presencia cada vez más fuerte, se encuentran los mexicanos. La conexión cultural y el idioma compartido son, sin duda, factores clave. Esta población representa el 8% de los visitantes.

El tercer lugar lo ocupan los ecuatorianos, quienes tradicionalmente han mantenido un estrecho vínculo con Colombia. La cercanía fronteriza y los lazos familiares y comerciales explican en gran medida su constante flujo de visitas. Los datos entregan que son el 6,7 % de los que visitan.

El top 5 de esta lista fue completado por Perú y Chile, países que representan un poco más del 5% de los turistas.

