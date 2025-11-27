Nano Banana llega a Chrome: ¿para qué sirve y cómo utilizar esta herramienta?

Los navegadores cada vez más sorprenden con la implementación de novedosas herramientas que permiten a los usuarios optimizar y simplificar sus tareas con la mayor rapidez posible.

Por esto, Google impactó al revelar que se encuentra realizando pruebas para implementar Nano Banana, en su versión Canary, para el navegador Chrome en dispositivos Android.

¿Qué es Nano Banana y para qué sirve?

Nano Banana es una nueva función, en proceso experimental, que permite a los usuarios tener una mayor facilidad de crear imágenes por medio de su propia inteligencia artificial. Así mismo, esta herramienta ayuda a la edición de fotos con mayores controles de la cámara, crea maquetas al combinar varias imágenes, diseña pósteres con texto y elabora diagramas con ayuda de Gemini.

Nano Banana permite a los usuarios acceder a esta herramienta desde la barra de direcciones por lo que se elimina la necesidad de dirigirse a sitios web externos que cumplan esta misma función.

Así mismo, esta herramienta permite a los usuarios transformar los ambientes de sus fotografías, jugar con distintas estéticas para crear una imágen, usar formatos adaptables a cualquier tamaño y crear logos o invitaciones con texto.

¿Cómo utilizar Nano Banana?

El acceso a Nano Banana es sencillo ya que los usuarios deben seleccionar el ícono de suma (+), ubicado en la barra de direcciones, en donde se logra observar la nueva herramienta para proceder a editar las imágenes. En este punto las personas deben escribir un prompt detallado en el que se describa cómo quieren que se genere la imágen para obtener resultados más precisos.

Sin embargo, Google advierte que algunos de sus resultados no son exactos ya que reconocen la probabilidad de que se presenten alteraciones en algunos de los diseños hiperrealistas que genera la IA.

También, la compañía implementa distintas marcas de agua para mitigar la desinformación y fomentar la diferenciación entre lo real y lo falso.