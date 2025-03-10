Ryan Castro le regaló un iPhone 17 a Emiro Navarro: ¿qué le ofreció a cambio?

Las redes sociales han viralizado un nuevo encuentro entre Ryan Castro y Emiro Navarro, pues, en esta oportunidad, ambas celebridades se reunieron para realizar un nuevo TikTok live e interactuar con sus más fieles fanáticos en dicha red social.

Sin embargo, su encuentro estuvo lleno de sorpresas por parte del artista, quien aprovechó el espacio para sorprender al exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia y a sus fanáticos.

Ryan Castro le regala celular a Emiro Navarro

El esperado encuentro fue anunciado por medio de las redes sociales del creador de contenido, quien manifestó que el objetivo era cocinar una típica bandeja paisa de la región. Por esto, el hombre dio inicio al proceso de preparación del platillo mientras esperaba al cantante.

Ante la llegada del intérprete de ‘Sanka’ las emociones no tardaron en aparecer ya que el artista ingresó a la vivienda de Navarro con una gran caja de un electrodoméstico que iba rodeada de una cinta para regalos.

Aunque el famoso manifestó su alegría por recibir una cafetera, se llevó la sorpresa de que al interior de dicha caja se encontraba un plátano y una zanahoria. No obstante, su asombro se registró en cámara ya que al interior de una caja más se encontraba un iPhone 17 Pro Max.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de internautas, quienes se encontraban conectados al live, resaltaron la generosidad del artista al haber comprado el teléfono de última gama para Emiro.

Por esto, el creador de contenido tuvo que cocinar el plato típico y deleitar el paladar del antioqueño.

Ryan Castro anuncia su nuevo sencillo

Por otro lado, su encuentro estuvo lleno de sorpresas ya que el artista compartió un fragmento del que será su próximo lanzamiento. Su sencillo se encuentra inspirado en una palabra popular de la isla Curazao en donde el antioqueño vivió y de donde obtuvo su inspiración para crear su más reciente álbum ‘Sende’.

Aunque aún no hay fecha oficial del lanzamiento, el “cantante del ghetto” manifestó su gran emoción por compartir un fragmento de esta para que sus fanáticos la usen en diferentes plataformas como TikTok e Instagram.