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Dos jugadores del Fútbol Profesional Colombiano serían citados a la Fiscalía: esto se reveló

Ante la Fiscalía hay una denuncia por lesiones personales. Entérese de los detalles completos.

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
05:17 p. m.
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El sábado 14 de marzo, Millonarios visitó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

En el terreno de juego, los 'ajedrezados' vencieron 2-1 a los 'albiazules', que sufrieron la expulsión de David Mackalister Silva.

Boyacá Chicó expuso violenta agresión contra uno de sus jugadores por parte de Diego Novoa: video
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Tras el pitazo final, los ánimos terminaron calientes y hubo discusiones entre los jugadores de Millonarios y Boyacá Chicó cuando se dirigieron hacia el túnel.

Además, se habría presentado un cruce entre Diego Nova y Jacobo Pimentel, aunque las versiones oficiales no han coincidido.

Desde Boyacá Chicó han asegurado que Diego Novoa habría golpeado a Jacobo Pimentel en la cabeza y que el volante habría sangrado.

Sin embargo, desde Millonarios han indicado que Diego Novoa no habría abordado a Jacobo Pimentel, sino que él se habría tropezado con una escalera.

Pero, más allá de esas dos versiones, en las últimas horas se conoció que en la Fiscalía Seccional de Boyacá hay una denuncia por el delito de lesiones personales.

¿Qué sucederá entonces? Descubra aquí en Noticias RCN los que se ha conocido.

Diego Novoa, de Millonarios, y Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó, tendrían que asistir a la Fiscalía

Este 20 de marzo, Carolina Castellanos, la periodista de RCN Radio, reveló que Diego Novia y Jacobo Pimental deben presentarse ante la Fiscalía por la demanda que está en curso.

"Ojo, la Fiscalía confirma que sí hay una denuncia por el delito de lesiones personales en la Seccional Boyacá, tras los hechos que relacionan a Diego Novoa con Jacobo Pimentel", comenzó escribiendo en X.

"Por eso, se citará próximamente a una audiencia de conciliación", concluyó.

Boyacá Chicó emitió un comunicado oficial tras el partido vs. Millonarios: esto planteó

El pasado 16 de marzo de 2026, Boyacá Chicó, en sus redes oficiales, compartió la siguiente versión:

Boyacá Chicó denunció agresión contra uno de sus jugadores tras juego ante Millonarios
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"El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que lo ocurrido al término del partido frente a Millonarios en perjuicio de nuestro jugador Jacobo Pimentel, no puede presentarse como una gresca ni como un enfrentamiento entre partes, tal y como de manera malintencionada ha intentado hacerlo ver el Departamento de Comunicaciones de Millonarios", se redactó.

"Lo sucedido fue una agresión grave, cobarde e inaceptable contra nuestro jugador, quien se dirigía a su camerino y ni siquiera había participado en el encuentro. Jacobo Pimentel fue abordado y agredido brutalmente con un objeto contundente en la cabeza", se agregó.

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