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Veedor de salud en Cúcuta solicita eutanasia tras acumular 147 medicamentos sin entregar por su EPS

Francisco Villamizar, de 67 años, padece hipertensión, diabetes y enfermedad neurológica crónica sin recibir tratamiento completo de su EPS.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
01:55 p. m.
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Francisco Villamizar es un hombre de 67 años que ha llegado a solicitar la eutanasia ante la imposibilidad de acceder a sus medicamentos por su EPS en Cúcuta.

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La ironía de su caso es demoledora, durante años ejerció como veedor de salud en Norte de Santander, defendiendo los derechos de otros pacientes, pero hoy él mismo es víctima del colapso del sistema.

Villamizar padece múltiples patologías: hipertensión, glaucoma, diabetes y una enfermedad neurológica crónica, lo que le genera dolores insoportables.

La diabetes ya le causó la amputación de dos falanges del pie. Denuncia que acumula 147 medicamentos pendientes de entrega por parte de su EPS, entre ellos para el dolor y la insulina que necesita para vivir.

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Veedor de salud pide eutanasia por falta de medicamentos

La desesperación lo ha llevado a interponer 26 tutelas, todas sin respuesta efectiva.

Ante la falta de solución, se ha visto obligado a costear parte de su tratamiento con recursos propios, modificando incluso las dosis prescritas.

Hay veces logro comprar una insulina que le bajo la dosis, no sé si los médicos están de acuerdo que yo tenga que cambiar y variar la dosis para poderme sobrellevar y no entrar en crisis diabética.

El dolor crónico sin tratamiento adecuado lo llevó a hacer una solicitud extrema:

Que se me aplique la eutanasia, no aguanto el dolor y que papito Dios me perdone, yo me voy es cuando él lo diga.

Esta petición refleja no un deseo de morir, sino la desesperación ante un sistema que no garantiza su derecho a una vida digna.

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El caso del veedor se conoció en plena visita del ministro de Salud

El caso de Villamizar salió a la luz pública durante la visita del ministro de salud a Cúcuta para la entrega de ambulancias.

El paciente acudió al evento clamando por la entrega de sus medicamentos, evidenciando que el colapso del sistema no distingue entre ciudadanos comunes y quienes han dedicado su vida a vigilar el funcionamiento del sector salud.

El encuentro terminó con el ministro siendo increpado por ciudadanos y periodistas:

El modelo puede ser que está matando gente, ese modelo. Ministro, contéstame, respétame.

Francisco Villamizar representa a incontables pacientes que, atrapados en la burocracia del sistema de salud colombiano, ven negado su derecho constitucional a recibir atención médica oportuna y completa, llegando en casos extremos a considerar la muerte como única salida al sufrimiento.

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