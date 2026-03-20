Asociación de Fútbol Argentino bajo la lupa: incautan documentos por presunto lavado de dinero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad encargada de dirigir y administrar el fútbol profesional en Argentina, enfrenta una nueva controversia judicial que involucra el manejo de sus recursos.

En medio de varias investigaciones abiertas contra su dirigencia, las autoridades avanzaron en la recolección de pruebas dentro de un proceso por presunto lavado de dinero, lo que vuelve a poner en el foco a la organización que rige el fútbol en ese país.

¿Qué está pasando con la Asociación de Fútbol Argentino?

La propia AFA confirmó que la policía incautó documentación en su sede este viernes, como parte de una causa en curso. La entidad aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una solicitud formal de documentos dentro de actuaciones legales.

No se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.

La investigación judicial apunta a una operación inmobiliaria y a los movimientos de dinero que la AFA habría realizado en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada de recaudar ingresos por patrocinio y promociones.

Dentro de este mismo proceso también se analiza la compra de una vivienda valorada en cerca de 20 millones de dólares por parte de un empleado de la AFA. Según información difundida por la prensa local, el patrimonio de esa persona no sería acorde con el valor de la propiedad adquirida.

Dirigentes de la AFA estarían involucrados en otra investigación

Este caso se suma a otra investigación reciente que involucra directamente a la cúpula de la organización. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a otros cuatro dirigentes, comparecieron la semana pasada ante la justicia en una causa distinta por presunta evasión fiscal.

Esa investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció posibles irregularidades relacionadas con retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social, por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares.

Los procesos judiciales contra la entidad no son nuevos. En diciembre pasado, la policía ya había realizado allanamientos en las oficinas de la AFA en Buenos Aires y en su sede deportiva en Ezeiza, donde entrena la selección nacional.

Frente a estas acusaciones, la AFA ha negado cualquier irregularidad. La organización sostiene que las deudas señaladas no existen y atribuye las investigaciones a presiones del gobierno del presidente Javier Milei, en lo que calificó como una “campaña de difamación”.

En señal de apoyo a los dirigentes señalados, los clubes decidieron suspender la novena fecha de la Liga Profesional, que estaba programada para disputarse entre el 5 y el 8 de marzo.

La investigación sigue en curso y mantiene bajo la lupa a la organización que administra el fútbol argentino, en medio de cuestionamientos por el manejo de sus recursos y el actuar de su dirigencia.