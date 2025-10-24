Nicolás Arrieta se confesó: está en quiebra y perdió su dinero, carros y joyas

El influencer bogotano Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores al confesar en una transmisión en vivo que enfrenta una profunda crisis financiera y emocional. En su relato, explicó que uno de los principales motivos por los que decidió participar en La Casa de los Famosos Colombia fue precisamente la necesidad de recuperarse económicamente.

"Yo antes tenía joyas, carros, motos… perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La Casa de los Famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, dijo con franqueza durante el en vivo.

El creador de contenido, conocido por su estilo irreverente y polémico, reconoció que su actual realidad dista mucho del estilo de vida que mostraba en redes años atrás. Ahora, aseguró, está enfocado en reconstruir su estabilidad y aprovechar el reality como una oportunidad para volver a empezar.

“Estoy en bancarrota”: la confesión más dura de Nicolás Arrieta

Durante la transmisión, Arrieta respondió a quienes dudaban de su situación económica y lo acusaban de fingir para generar empatía con el público. “En serio, estoy en bancarrota. La cagué, me tiré toda mi vida por estar metido en las drogas”, admitió.

Según contó, su caída estuvo marcada por problemas de adicción y episodios de salud mental que lo llevaron incluso a ser internado durante un mes y medio en una clínica psiquiátrica.

El influencer explicó que este 2025 ha sido un año de recuperación: “He tratado todo este año de salir de la depresión. Estuve semanas sin poder levantarme de la cama”. Estas dificultades, sumadas a la pérdida de sus pertenencias materiales, lo impulsaron a buscar una nueva oportunidad profesional.

Su apuesta por La Casa de los Famosos Colombia

Para Arrieta, ingresar al reality no solo representa una forma de obtener ingresos, sino también de redimirse ante su audiencia. “Con estar una semana es ganancia, es plata, con eso me desvaro”, expresó entre risas, consciente de que su permanencia depende de la votación del público.

A pesar de las críticas, el creador de contenido ve en el programa del Canal RCN una posibilidad de renacer: “Por ahora estoy intentando reconstruir mi vida. Esto es una oportunidad emocional y económica”.

Su sinceridad generó reacciones divididas en redes sociales, entre mensajes de apoyo, preocupación y reflexión sobre las consecuencias de las adicciones y la presión de la fama digital.