"Va a pasar": vidente sorprendió con impactante predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro y Venezuela

Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, sigue en la mira del Gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump, junto a su gabinete, lo acusa de delitos como narcoterrorismo y corrupción e, incluso, el país norteamericano ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En medio de ese escenario, Alexandra Vidente Mundial manifestó en los últimos días que noviembre sería definitivo para Nicolás Maduro y Venezuela y se animó a realizar una impactante predicción. ¿Cuál fue?

Esta fue la sorpresiva predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre el futuro de Nicolás Maduro y Venezuela

De acuerdo con el análisis de Alexandra Vidente Mundial, Nicolás Maduro está cerca de salir de la presidencia de Venezuela.

"Sigo viendo un noviembre muy definitivo. Veo la salida del presidente Nicolás Maduro muy, pero muy pronto", comenzó diciendo la reconocida astróloga.

"Veo una Venezuela libre y llena de muchísimas cosas. Todo pasado político no puede olvidarse y tenemos que aprender a perdonarnos, seamos de un partido u otro. Ya hay avisos y, como les he dicho, noviembre, diciembre y enero serán muy importantes para este país y el ámbito militar será trascendental", añadió.

El video en el que se pueden escuchar sus declaraciones es el siguiente:

¿Qué es lo último que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho sobre Nicolás Maduro?

En sus más recientes declaraciones, Donald Trump ha reconocido que está muy interesado en la captura de Nicolás Maduro. De hecho, se atrevió a asegurar que tendría los días contados.

No obstante, el presidente estadounidense también aclaró que no tiene ningún ataque planeado contra la nación venezolana.

Mientras tanto, Nicolás Maduro ha asegurado que no tiene miedo, que seguirá firme en la presidencia de Venezuela y que le sorprende ser portada de noticia de los medios internacionales en el día a día.