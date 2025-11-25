CANAL RCN
Tendencias

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

La vidente realizó un nuevo análisis y predijo lo que, según ella, estaría pasando justo en este momento.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas más reconocidas en redes sociales, ha seguido recibiendo preguntas acerca de lo que podría ocurrir en Venezuela próximamente a raíz de la tensión con Estados Unidos.

Por lo tanto, después de hacer un nuevo análisis, aseguró que definitivamente el cambio político es inevitable y que se están llevando a cabo negociaciones que muy pronto saldrán a la luz.

Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026
RELACIONADO

Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras esos diálogos que estaría entablando Nicolás Maduro? Descubra aquí en Noticias RCN la más reciente predicción de Alexandra Vidente Mundial.

Este sería el cambio que tendría Venezuela en los próximos meses, según la predicción de Alexandra Vidente Mundial

De acuerdo con la premonición de Alexandra Vidente Mundial habrá días muy subidos de tono en Venezuela, pero el desenlace militar podría evitarse si las conversaciones se saben mantener.

"Sí o sí para Venezuela viene un cambio político. Hoy, mañana o pasado, habrá un cambio político. En este momento, hay negociaciones y no puede ser que la gente apueste por una confrontación porque hoy en día las batallas se ganan hablando", comenzó planteando Alexandra Vidente Mundial.

"Pero, en caso de que esas negociaciones no se den, nos vamos al ámbito militar. Veo un mes de noviembre subido de tono para Venezuela, pero hay un futuro muy distinto. Visualizo que las negociaciones serán a favor del país y se están dando muchas cosas en este momento. Hay que tener calma y precaución porque va a haber un proceso, Nicolás Maduro ya está hablando con Estados Unidos y habrá un desenlace", añadió.

¿Qué es lo último que Nicolás Maduro ha dicho de Venezuela?

Nicolás Maduro, junto a su comitiva, ha planteado que Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos estarían intentando desestabilizarlo con mentiras.

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto
RELACIONADO

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto

Sin embargo, a través del programa televisivo en el que suele pronunciarse, ha indicado que se mantendrá fuerte y que tiene la convicción de que seguirá siendo el presidente de su nación.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Artistas

"Ayuda": reconocida influencer colombiana preocupó tras revelar los problemas médicos que enfrentó en los últimos días

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Otras Noticias

Antioquia

Condenan a hermano del expresidente Uribe a 28 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir

El Tribunal Superior de Antioquia halló responsable a Santiago Uribe Vélez del delito de concierto para delinquir agravado.

Estados Unidos

¿EE. UU. garantiza visa a quienes tengan boleta para el Mundial? Embajador respondió

El embajador estadounidense encargado en Colombia habló sobre lo que será el proceso de visa para quienes quieran ir al Mundial.

Inglaterra

Inició el juicio contra el hombre acusado de atropellar a una multitud durante celebraciones del Liverpool

SOAT

Conductores en Colombia recibirían pago de más de 8 millones pesos por el SOAT: muchos no lo saben

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales