"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

En los últimos días, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas más reconocidas en redes sociales, ha seguido recibiendo preguntas acerca de lo que podría ocurrir en Venezuela próximamente a raíz de la tensión con Estados Unidos.

Por lo tanto, después de hacer un nuevo análisis, aseguró que definitivamente el cambio político es inevitable y que se están llevando a cabo negociaciones que muy pronto saldrán a la luz.

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras esos diálogos que estaría entablando Nicolás Maduro? Descubra aquí en Noticias RCN la más reciente predicción de Alexandra Vidente Mundial.

Este sería el cambio que tendría Venezuela en los próximos meses, según la predicción de Alexandra Vidente Mundial

De acuerdo con la premonición de Alexandra Vidente Mundial habrá días muy subidos de tono en Venezuela, pero el desenlace militar podría evitarse si las conversaciones se saben mantener.

"Sí o sí para Venezuela viene un cambio político. Hoy, mañana o pasado, habrá un cambio político. En este momento, hay negociaciones y no puede ser que la gente apueste por una confrontación porque hoy en día las batallas se ganan hablando", comenzó planteando Alexandra Vidente Mundial.

"Pero, en caso de que esas negociaciones no se den, nos vamos al ámbito militar. Veo un mes de noviembre subido de tono para Venezuela, pero hay un futuro muy distinto. Visualizo que las negociaciones serán a favor del país y se están dando muchas cosas en este momento. Hay que tener calma y precaución porque va a haber un proceso, Nicolás Maduro ya está hablando con Estados Unidos y habrá un desenlace", añadió.

¿Qué es lo último que Nicolás Maduro ha dicho de Venezuela?

Nicolás Maduro, junto a su comitiva, ha planteado que Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos estarían intentando desestabilizarlo con mentiras.

Sin embargo, a través del programa televisivo en el que suele pronunciarse, ha indicado que se mantendrá fuerte y que tiene la convicción de que seguirá siendo el presidente de su nación.