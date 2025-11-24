CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente advierte sobre los grandes cambios que traerá el 2026

Reconocida por sus acertadas predicciones, Mhoni Vidente reveló los posibles acontecimientos que podrían ocurrir en el 2026.

Mhoni Vidente sobre el 2026
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
04:03 p. m.
La reconocida Mhoni Vidente, famosa por realizar predicciones en temas de política, entretenimiento y música, volvió a generar debate con una nueva e impactante lectura sobre lo que, según ella, podría ocurrir en 2026.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre 2026?

Durante una reciente intervención en el programa El Heraldo de México, la astróloga compartió una serie de advertencias que han llamado la atención de sus seguidores. Según explicó, en los próximos meses podrían darse importantes movimientos religiosos en el Vaticano, los cuales tendrían un fuerte impacto espiritual y energético en el año que viene.

En su lectura, Mhoni señaló que el 2026 se perfila como un año complejo, marcado por sucesos de gran magnitud. Entre ellos, mencionó la posible llegada de una nueva pandemia, así como una crisis económica global, por lo que recomendó actuar con precaución y cuidar las finanzas personales.

“El otro año viene una pandemia, se está viendo y visualizando a todo lo que da. También viene un mundial donde se ve a España, Portugal o Argentina como campeones. Viene una situación económica frágil; hay que guardar el dinero”, afirmó.

¿Cuáles son las otras predicciones para el 2026?

Mhoni Vidente también aseguró que el próximo año representaría un punto de reinicio, cargado de cambios astronómicos y transformaciones climáticas. En sus palabras, 2026 sería un periodo de renovación marcado por energías intensas.

“Será el año cero, el año de recomenzar… no soy numeróloga, soy creyente de Dios y la Virgen María, y la visión que tengo es que es un año cero. Va a ser el año de la carta del loco, del cambio climático y del acercamiento del Sol en todos los sentidos”, detalló.

Con estas declaraciones, la vidente vuelve a ocupar titulares y a encender la conversación entre quienes siguen de cerca sus predicciones sobre el futuro.

