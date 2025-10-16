CANAL RCN
Norma Nivia sorprende con su reacción tras sospecha de infidelidad de Mateo Varela

El video de la actriz y el exparticipante de La casa de los famosos Colombia generó diversas reacciones en redes tras una curiosa escena doméstica.

Norma Nivia Mateo Varela La Casa de los Famosos Colombia
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:55 a. m.
Norma Nivia y Mateo Varela, quienes iniciaron su relación durante La Casa de los Famosos Colombia 2, volvieron a captar la atención del público luego de un video difundido en redes sociales. En el clip, se observa una inusual reacción de la actriz ante una supuesta infidelidad de su pareja, lo que desató todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.

El material, compartido por Varela, muestra un momento cotidiano que rápidamente se volvió viral, no solo por su tono humorístico, sino por el contexto que rodeó la escena.

La reacción de Norma Nivia ante la sospecha

Según relató el propio Mateo Varela, Norma Nivia habría reaccionado de manera particular tras soñar que él la engañaba. En el video, la actriz aparece entregándole uno a uno los objetos que él usa para preparar su desayuno: el envase del café, una bolsa de pan, un pocillo y hasta un huevo.

La actitud de la actriz, con un toque de ironía, dejó al deportista visiblemente sorprendido. Varela acompañó el video con una descripción humorística en la que afirmaba que “hasta escribió mal del susto”, aludiendo a la confusión que le generó la inesperada escena.

Reacciones en redes sociales

El video provocó una ola de comentarios. Algunos usuarios interpretaron la reacción de Norma Nivia como una respuesta auténtica y emocional, mientras que otros destacaron el sentido del humor de ambos.

  • Seguidores del reality recordaron los altibajos que la pareja vivió dentro del programa.
  • Otros usuarios elogiaron la naturalidad con la que ambos manejaron la situación.

Mateo Varela aseguró que, aunque todo surgió de una confusión por un sueño, su sorpresa fue genuina y que incluso se sintió nervioso ante la actitud de la actriz.

Un vínculo que sigue dando de qué hablar

A pesar de los rumores y las interpretaciones en redes, la pareja continúa mostrando una relación estable. Recientemente, Norma y Mateo habían sido noticia por dar la bienvenida a un nuevo integrante a su hogar: un gato, que ambos presentaron en redes sociales con cariño.

El episodio, más allá de generar polémica, volvió a demostrar la cercanía y complicidad que los caracteriza desde su paso por el reality del Canal RCN.

