Yina Calderón preocupa por su estado de salud previo a su pelea con Andrea Valdiri

A través de redes sociales, Yina Calderón compartió su estado de salud lo que generó preocupación en todos sus seguidores.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su estado de salud?

La influencer comentó que se encuentra en un estado de salud delicado. Explicó que en la mañana se sentía con mucho ánimo, pero más tarde comenzó a sentirse mal sin saber exactamente la causa . Sospecha que pudo haber consumido algún alimento que le provocó esta reacción.

No se me nota, pero estoy re mal, no sé qué me comí, pero uff, me puse re mal ahorita en medio día, miren cómo estoy, comentó Calderón.

Acto seguido, mencionó que se dirigiría a un hospital, ya que necesitaba la atención de un profesional que pudiera brindarle un diagnóstico adecuado.

"Vamos a ver qué pasa, les estaré avisando", comentó la influencer.

Así avanza la preparación de ‘Stream Fighters 4’ con Yina Calderón

Recordemos que el evento de boxeo ‘Stream Fighters 4’ se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá . Esta competencia reunirá a reconocidos creadores de contenido que subirán al ring para demostrar su preparación física y mental en un espectáculo que promete grandes emociones.

Además, se ha establecido una cláusula contractual que contempla una sanción económica de 50 mil dólares —equivalente a más de 200 millones de pesos colombianos— para cualquier participante que decida retirarse sin una justificación válida.

Por el momento, Calderón no ha brindado más detalles sobre su estado de salud, aunque se espera que en las próximas horas comparta una actualización sobre su evolución y el avance de su recuperación.