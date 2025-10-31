Esto dijo Karina García cuando le preguntaron si Altafulla ganó La Casa de los Famosos gracias a ella

El más reciente episodio de La mansión de Luinny dejó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. La protagonista fue Karina García, quien volvió a estar en el centro de la conversación tras la reacción que tuvo cuando le preguntaron si cree que Altafulla ganó La Casa de los Famosos gracias a su popularidad.

La influencer participaba en una dinámica de preguntas personales cuando la conversación derivó en un tema que parecía querer evitar: su expareja, Andrés Altafulla.

La pregunta incómoda que recibió Karina García sobre Altafulla

Durante la dinámica, los participantes debían responder preguntas sobre sus experiencias en televisión y sus relaciones personales.

Karina, quien hasta ese momento se mostraba relajada y receptiva, mantuvo su tono amable cuando le consultaron si las personas se le acercan por su fama o por interés. “Siento que la gente se acerca a mí por mi energía”, expresó con naturalidad, destacando que su trato cercano y espontáneo siempre ha sido su sello, incluso antes de ganar notoriedad en redes.

No obstante, el ambiente se tornó más tenso cuando la presentadora leyó una pregunta enviada por los espectadores: “¿Crees que Andrés Altafulla te utilizó para ganar La Casa de los Famosos Colombia?”. La influencer guardó silencio unos segundos, esbozó una sonrisa diplomática y respondió con un breve: “Siguiente pregunta”. Esa frase bastó para provocar risas, sorpresa y miles de comentarios en línea.

La reacción de Karina García que reavivó un tema del que no quería hablar

La reacción de Karina García cuando le preguntaron si cree que Altafulla ganó La Casa de los Famosos gracias a su popularidad fue interpretada como una forma elegante de evitar polémicas. Aunque no ofreció detalles ni confirmó su postura, su respuesta fue suficiente para dividir opiniones entre los seguidores del reality.

Durante su paso por el programa, Karina y Altafulla mantuvieron una relación que generó tanto apoyo como controversia. Para algunos televidentes, la conexión entre ambos fue genuina; para otros, el vínculo habría impulsado la visibilidad del artista.