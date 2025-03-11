Tercer grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos Colombia: así puede votar por su favorito

La expectativa por el inminente inicio de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia es cada vez mayor. La producción hizo público el tercer grupo y solo uno obtendrá el codiciado cupo para sumarse a las demás celebridades.

La decisión final será decisiva con su voto para definir el nuevo rostro que se unirá a la competencia. Las votaciones ya se encuentran abiertas y el nombre del afortunado se anunciará el próximo domingo 9 de noviembre a las 7:00 p.m. durante la emisión de Noticias RCN.

Tercer grupo de aspirantes a entrar a La Casa de los Famosos Colombia

Foto: Canal RCN

Este grupo está compuesto por seis personalidades que provienen de diversos ámbitos, desde el deporte de alto rendimiento hasta la creación de contenido digital y la actuación.

Entre ellos destacan figuras como Jair Alexis Cuero Muñoz, reconocido luchador olímpico con importantes medallas nacionales; Duvan Niño, conocido entrenador personal atlético y carismático; y Esteban Bernal (Tebi), un popular creador de contenido y modelo.

También compiten el actor Jonathan Fierro, ganador del reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2017; el deportista y creador de contenido Andrés Felipe Ojeda Villamizar; y Santiago Ríos, un reconocido deportista de Medellín.

¿Quiénes son los seis aspirantes a La Casa de los Famosos Colombia en el tercer grupo?

El grupo de candidatos promete dinamismo y perfiles variados. Jair Alexis Cuero, por ejemplo, representa la disciplina deportiva; Jonathan Fierro aporta la experiencia en reality shows y el carisma actoral.

Por otro lado, la presencia de creadores de contenido como Tebi, Andrés Felipe Ojeda y Santiago Ríos, asegura que el pulso de las redes sociales esté representado.

¿Cómo votar para elegir el nuevo integrante de La Casa de los Famosos Colombia?

El proceso de votación es sencillo. Para apoyar a su aspirante favorito y asegurar su ingreso a la casa, los televidentes deben registrarse, ingresar al sitio web oficial del programa. Una vez allí, es fundamental ubicar la sección designada como Votaciones La Casa de los Famosos.

En este apartado, aparecerán las fotografías y nombres de los seis aspirantes finales. El público debe hacer clic en la celebridad de su preferencia y confirmar la elección. Las urnas virtuales cierran el domingo 9 de noviembre a las 4:00 p.m., dejando un margen de pocas horas para que la audiencia decida el destino de estos candidatos.