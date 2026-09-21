Lucas Murillo supera cirugía de corazón abierto y permanece bajo observación médica

Lucas Murillo fue sometido este lunes a una cirugía de corazón abierto como parte del tratamiento de su condición cardiovascular.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Hospital Internacional de Colombia (HIC), al menor se le practicó una “cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado”, procedimiento que busca optimizar la circulación sanguínea hacia los pulmones y aliviar la carga de trabajo del corazón.

Según informó la institución médica, la intervención se desarrolló durante aproximadamente seis horas y concluyó de manera satisfactoria. Actualmente, Lucas permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe seguimiento permanente por parte del equipo médico especializado.

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Procedimiento para mejorar la oxigenación

El HIC explicó que esta cirugía tiene como finalidad “mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones” y contribuir a una adecuada oxigenación del organismo. Asimismo, el procedimiento busca reducir el esfuerzo que realiza el corazón, favoreciendo el bienestar y la calidad de vida del paciente.

Tras culminar la intervención, el menor fue extubado y permanece bajo estricta vigilancia médica. La institución señaló que las próximas horas serán determinantes para evaluar su respuesta al procedimiento y establecer la evolución clínica inicial.

Seguimiento médico a largo plazo

El centro asistencial indicó que, una vez superada esta etapa, Lucas deberá continuar con controles periódicos de cardiología pediátrica para garantizar el seguimiento de su condición cardiovascular.

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Las decisiones relacionadas con su manejo futuro se tomarán de acuerdo con sus necesidades médicas y la valoración constante de los especialistas. El hospital también reiteró que continuará acompañando al menor y a su familia durante el proceso de recuperación.