"Contando las horas": Paola Jara y Jessi Uribe publicaron emotivo video relacionado con su bebé y causaron sensación

Los artistas colombianos se encuentran contando las horas para la llegada de su hija. Vea el video con el que emocionaron a sus seguidores.

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
08:26 a. m.
Paola Jara y Jessi Uribe continúan disfrutando de la etapa del embarazo y anhelan tener pronto en sus brazos a Emilia, su hija que está en camino.

En el último tiempo, los artistas han reflejado su emoción compartiendo videos de la ecografía, la revelación del género y las reacciones de sus familiares y amigos.

Además, hace seis días le dedicaron un proyecto a su hija y en las últimas horas emocionaron a sus internautas con una nueva grabación relacionada con Emilia Uribe Jara. ¿Cuál fue?

Este fue el nuevo video que Paola Jara y Jessi Uribe publicaron y está relacionado con la llegada de su bebé

Paola Jara, la reconocida cantante colombiana de música popular, está en la última etapa de su embarazo.

En consecuencia, ya ha comenzado a palpitar cómo será la vida junto a su hija y en las últimas horas grabó un emocionante video cantando junto a Jessi Uribe la canción que le compusieron a Emilia.

En ese material audiovisual, Paola Jara dejó ver su vientre y tanto ella como Jessi Uribe estuvieron consintiéndolo mientras que cantaban para que su hija sintiera el amor y la dedicatoria.

Además, uno de los fragmentos dedicados fue el siguiente:

Eres el regalo que pedimos, una nota nueva en nuestra canción. No viniste a llenar ningún vacío, solo a multiplicar nuestro amor.

Este fue el reciente mensaje con el que Paola Jara se emocionó por el casi nacimiento de Emilia, su hija

Junto al video que está siendo tendencia y sensación en las redes sociales, Paola Jara emitió un emotivo mensaje en el que dejó claro que ya quiere que su niña nazca.

"Contando los días y las horas para poderle cantar esta canción a nuestra hija. ¿Ustedes ya le dedicaron a sus hijos?", escribió.

Fue así como sus seguidores se emocionaron al máximo junto a ella. "El amor convertido en angelito", "se ven hermosos" y "Dios los bendiga", han sido algunos de los mensajes expresados.

 

