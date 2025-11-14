CANAL RCN
Tendencias

¡Insólito! pareja lleva 83 años de casados y se convierte en la más longeva del mundo

La pareja contrajo matrimonio en 1942 y, desde entonces, han seguido compartiendo momentos inolvidables.

Pareja más longeva del mundo
Foto Instagram @longeviquest

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
02:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se trata de Eleanor Gittens, de 107 años y Lyle Gittens, de 108 años, que viven en Miami, Estados Unidos.

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial
RELACIONADO

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial

Así ha funcionado el matrimonio más longevo del mundo

La pareja ha alcanzado gran reconocimiento al ser considerada la más longeva del mundo, pues lleva 83 años de matrimonio.

Según el portal especializado LongeviQuest, la clave de su unión es sencilla pero poderosa: “Nos queremos”, afirmaron.

Para certificar este récord, la Comisión de Verificación Global revisó el acta de matrimonio de 1942, los registros del censo de Estados Unidos y décadas de documentos históricos, confirmando oficialmente que los Gittens son la pareja casada más longeva del planeta.

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral
RELACIONADO

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

Historia de Eleanor Gittens y Lyle Gittens

Todo comenzó porque se casaron en junio 4 de 1942, justo antes de que Lyle fuera llamado a acercarse a la Segunda Guerra Mundial.

Cuando Lyle fue enviado al frente italiano, Eleanor estaba embarazada y no sabía si su marido regresaría. Por ello, se mudó a Nueva York y conoció a la familia de su marido. Allí estuvo trabajando en una fábrica de piezas de aviones.

Luego de que se acabara la guerra, la pareja se instaló en Nueva York y trabajó en oficina gubernamental, viajó y participó en la asociación de antiguos alumnos de Clark Atlanta.

La pareja, hoy en día, viven en Miami cerca de su hija Angela. Lyle comenta que extraña mucho la ciudad de la gran manzana, pero disfruta del tiempo que pasa con su mujer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

¿Envió indirecta?: Karol G sorprende al dar contundente discurso en los Latin Grammy 2025

Shakira

Shakira deslumbra en el estreno mundial de Zootopia 2

Tecnología

Dan a conocer ranking de contraseñas más usadas e inseguras de 2025: aseguran que son fáciles de hackear

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Carlos Caicedo condiciona su participación en un frente amplio a propuestas y reglas de juego

El exalcalde de Santa Marta recolecta firmas en todas las regiones para inscribir su candidatura presidencial.

Dimayor

Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II

La Dimayor confirmó las fechas y horarios oficiales de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Ministerio de Minas y Energía

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

Donald Trump

Trump acusa a los demócratas de querer relacionarlo a la fuerza con Epstein y pidió que el FBI investigue sus vínculos con Clinton

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?