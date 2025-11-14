¡Insólito! pareja lleva 83 años de casados y se convierte en la más longeva del mundo

Se trata de Eleanor Gittens, de 107 años y Lyle Gittens, de 108 años, que viven en Miami, Estados Unidos.

Así ha funcionado el matrimonio más longevo del mundo

La pareja ha alcanzado gran reconocimiento al ser considerada la más longeva del mundo, pues lleva 83 años de matrimonio.

Según el portal especializado LongeviQuest, la clave de su unión es sencilla pero poderosa: “Nos queremos”, afirmaron.

Para certificar este récord, la Comisión de Verificación Global revisó el acta de matrimonio de 1942, los registros del censo de Estados Unidos y décadas de documentos históricos, confirmando oficialmente que los Gittens son la pareja casada más longeva del planeta.

Historia de Eleanor Gittens y Lyle Gittens

Todo comenzó porque se casaron en junio 4 de 1942, justo antes de que Lyle fuera llamado a acercarse a la Segunda Guerra Mundial.

Cuando Lyle fue enviado al frente italiano, Eleanor estaba embarazada y no sabía si su marido regresaría. Por ello, se mudó a Nueva York y conoció a la familia de su marido. Allí estuvo trabajando en una fábrica de piezas de aviones.

Luego de que se acabara la guerra, la pareja se instaló en Nueva York y trabajó en oficina gubernamental, viajó y participó en la asociación de antiguos alumnos de Clark Atlanta.

La pareja, hoy en día, viven en Miami cerca de su hija Angela. Lyle comenta que extraña mucho la ciudad de la gran manzana, pero disfruta del tiempo que pasa con su mujer.