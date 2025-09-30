Así fue el regreso de Jorge Herrera a la cocina de MasterChef Celebrity 2025

Los participantes de MasterChef Celebrity le dieron la bienvenida de nuevo a Jorge Herrera, que, por decisión de sus compañeros, volvió a la competencia para conquistar nuevamente el paladar de los tres jueces.

Aunque algunas celebridades manifestaron su inconformidad con el regreso del actor, otros participantes expresaron su emoción por ver nuevamente el talento culinario que Herrera reforzó, mientras estuvo por fuera de la cocina más importante del mundo.

Jorge Herrera vuelve a la cocina de MasterChef

“Gracias compañeros, les debo una. Se nota que les hice falta”, expresó el hombre al reintegrarse a los demás cocineros.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría le dio la bienvenida al cocinero, manifestándole que el nivel de sus compañeros no es el mejor aún. De igual manera, le hizo una especial sugerencia, haciendo énfasis en que no debía preparar el mismo platillo que lo eliminó de la competencia.

No obstante, las opiniones se dividieron ya que, mientras algunos expresaron su felicidad, otros dejaron ver su inconformidad con el reintegro del reconocido actor. Este fue el caso de Michelle, quien aseguró que su regreso alejó la esperanza de llegar al top 10 de la competencia.

Valentina Taguado manifestó su interés por ver triunfar nuevamente a su compañero en el juego ya que explicó que parte de la estrategia, de los demás cocineros, consistió en votar por él al ser considerado como “débil”.

¿Sancionaron a Jorge Herrera al regresar a MasterChef?

El nuevo reto en la cocina sorprendió a los televidentes, pues los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar en un novedoso reto de campo desde uno de los complejos acuáticos más famosos del país. Este desafío impuso gran dificultad ante el clima y las cantidades de comida que debían preparar.

Ante la llegada de Herrera, Claudia Bahamón explicó que no iba a ingresar con delantal negro a menos de que su equipo perdiera en el más reciente reto. Por esto, el hombre se integró al equipo naranja al trabajar en compañía de Raúl y Valentina.