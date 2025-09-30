CANAL RCN
Tendencias

Valentina Taguado predijo un accidente en la cocina de MasterChef: ¿se cumplió?

La participante impactó a la chef Belén al manifestar un hecho que se habría presentado minutos después.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de MasterChef Celebrity iniciaron un nuevo ciclo en la cocina más importante del país con serias advertencias por parte de los chefs ante las próximas fallas que se cometan en el juego.

Esto a raíz de los largos días en los que varios jugadores hicieron falta en la competencia, por diversos temas de salud.

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT
RELACIONADO

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

¿Valentina Taguado predijo un accidente en MasterChef?

En el reto más reciente, la famosa locutora se llevó la atención de sus compañeros ya que tuvo que enfrentarse a la actriz Patricia Grisales en un reto para obtener desventajas por lo que los peores platos se llevaron la desafortunada noticia.

Sin embargo, minutos antes de empezar el reto, todos los participantes se dirigieron a la despensa para elegir los productos con los que iban a cocinar. No obstante, un detalle llamó la atención de la presentadora ya que se acercó a Taguado para preguntarle sobre su enfrentamiento con su compañera.

Ante esto, la mujer manifestó su interés por ganar el reto mientras que expresó su deseo para que el plato de Grisales sufriera algún accidente como exceso de cocción.

El tiempo del desafío inició y todos los cocineros encendieron los fogones para dar inicio con la preparación de sus platillos. No obstante, el momento se vio interrumpido ya que Patricia tuvo que ser socorrida por la chef Belén ya que su preparación, que estaba dentro del horno, empezó a arder en llamas.

Ante la impactante coincidencia, la juez mexicana se acercó a la locutora para expresarle su asombro ante el aparente “poder” que sus palabras tuvieron para predecir el accidente que la comida de su contrincante tuvo.

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París
RELACIONADO

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

Alejandra pierde contra Luis Fernando

Uno de los resultados más inesperados, según manifestaron algunos cocineros, fue el que obtuvo Luis Fernando Hoyos al tener que enfrentarse con Alejandra ya que la mujer fue quien se llevó la desventaja del reto al presentar un plato con varias inconsistencias.

Aunque los sabores del actor tampoco convencieron del todo, los jueces deliberaron al explicar que los errores de la mujer eran más contundentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

Viral

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

Karol G

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

Otras Noticias

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

A través de sus redes sociales, la pareja anunció que espera a su primer hijo, una noticia que generó reacciones y felicitaciones.

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

El detenido ya tenía antecedentes judiciales por lesiones culposas y es investigado por su presunta participación en el almacenamiento, transporte de armas de fuego y drogas ilícitas.

Estados Unidos

Confirman la segunda muerte tras ataque a centro de detención de migrantes en EE. UU.

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá