Valentina Taguado predijo un accidente en la cocina de MasterChef: ¿se cumplió?

Los participantes de MasterChef Celebrity iniciaron un nuevo ciclo en la cocina más importante del país con serias advertencias por parte de los chefs ante las próximas fallas que se cometan en el juego.

Esto a raíz de los largos días en los que varios jugadores hicieron falta en la competencia, por diversos temas de salud.

¿Valentina Taguado predijo un accidente en MasterChef?

En el reto más reciente, la famosa locutora se llevó la atención de sus compañeros ya que tuvo que enfrentarse a la actriz Patricia Grisales en un reto para obtener desventajas por lo que los peores platos se llevaron la desafortunada noticia.

Sin embargo, minutos antes de empezar el reto, todos los participantes se dirigieron a la despensa para elegir los productos con los que iban a cocinar. No obstante, un detalle llamó la atención de la presentadora ya que se acercó a Taguado para preguntarle sobre su enfrentamiento con su compañera.

Ante esto, la mujer manifestó su interés por ganar el reto mientras que expresó su deseo para que el plato de Grisales sufriera algún accidente como exceso de cocción.

El tiempo del desafío inició y todos los cocineros encendieron los fogones para dar inicio con la preparación de sus platillos. No obstante, el momento se vio interrumpido ya que Patricia tuvo que ser socorrida por la chef Belén ya que su preparación, que estaba dentro del horno, empezó a arder en llamas.

Ante la impactante coincidencia, la juez mexicana se acercó a la locutora para expresarle su asombro ante el aparente “poder” que sus palabras tuvieron para predecir el accidente que la comida de su contrincante tuvo.

Alejandra pierde contra Luis Fernando

Uno de los resultados más inesperados, según manifestaron algunos cocineros, fue el que obtuvo Luis Fernando Hoyos al tener que enfrentarse con Alejandra ya que la mujer fue quien se llevó la desventaja del reto al presentar un plato con varias inconsistencias.

Aunque los sabores del actor tampoco convencieron del todo, los jueces deliberaron al explicar que los errores de la mujer eran más contundentes.