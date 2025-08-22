CANAL RCN
Tendencias

¿Habrá desquite?: Valentina Taguado reacciona al pin de Michelle en MasterChef

La locutora generó incertidumbre con su reacción ante el triunfo de su compañera en la competencia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
09:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a vísperas de finalizar un nuevo ciclo en la cocina, después de despedir al actor Jorge Herrera en el más reciente reto de eliminación. Por esto, la tensión ha crecido entre algunos participantes ya que todos han manifestado su gran interés por continuar en la competencia.

Aunque la competencia ha creado vínculos fuertes, el juego ha ocasionado que las diferencias entre algunas celebridades se incrementan con el paso de los retos y desafíos que imponen los jueces.

Equipo jurídico de Camila Rodríguez, expareja de Beéle, se pronuncia ante el fallo
RELACIONADO

Equipo jurídico de Camila Rodríguez, expareja de Beéle, se pronuncia ante el fallo

Diferencias entre Valentina Taguado y Michelle

La actriz Michelle tuvo la oportunidad de obtener un pin de inmunidad en la competencia por lo que su logro ha generado importantes comentarios por parte de los chefs, quienes hicieron sugerencias positivas sobre la preparación que presentó con Ricardo y David.

Sin embargo, el triunfo de la mujer generó comentarios ya que Valentina dejó ver su risa al percatarse de que su compañera tenía el pin de inmunidad y ella el delantal negro. Mientras la presentadora Claudia Bahamón se dispuso a interrogar a la actriz sobre su gran triunfo, Taguado hizo señas a su compañera Valeria mientras se discutía sobre los niveles de paciencia de Michelle.

Ante los comentarios, Claudia se percató rápidamente de las reacciones. Por esto, decidió romper el silencio y preguntarle a la locutora sobre las principales razones sobre sus risas. Sin embargo, la mujer decidió evadir la respuesta al explicar que su reacción era normal.

Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?
RELACIONADO

Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?

Reacción de Michelle a las risas de Valentina Taguado

Por su parte, Michelle explicó que Taguado no se sentía a gusto con su logro por lo que insinuó que la mujer estaría dudando sobre sus intenciones al portar el pin de inmunidad.

Yo creo que Valentina no está muy contenta con la idea de que yo tenga el pin y podrá decir que yo me voy a querer desquitar con ella, expresó la actriz.

Ante los comentarios de dicho instante, Taguado recalcó que cree que su compañera Michelle no tiene paciencia en la cocina, pues, en ocasiones pasadas, ambas mujeres tuvieron importantes diferencias que las llevaron a tener el delantal negro en dos oportunidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Equipo jurídico de Camila Rodríguez, expareja de Beéle, se pronuncia ante el fallo

Viral

Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?

Viral

Famosa cantante del género urbano protagoniza fuerte pelea callejera: ¿de quién se trata?

Otras Noticias

Bucaramanga

Anulan elección de Jaime Beltrán como alcalde de Bucaramanga: ¿Qué sigue ahora?

En las últimas horas el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán. ¿Qué significa la decisión? ¿Qué sigue ahora?

Salud mental

Ritual de un minuto puede transformar las relaciones de pareja, según psicóloga

Aunque la rutina puede poner en aprietos las relaciones, expertos aseguran que los pequeños rituales que se repiten pueden nutrir más el amor.

Nicolás Maduro

Maduro ya superó a Pablo Escobar y al 'Chapo' Guzmán, según exalcalde de Caracas: reveló detalles

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025