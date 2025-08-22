¿Habrá desquite?: Valentina Taguado reacciona al pin de Michelle en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a vísperas de finalizar un nuevo ciclo en la cocina, después de despedir al actor Jorge Herrera en el más reciente reto de eliminación. Por esto, la tensión ha crecido entre algunos participantes ya que todos han manifestado su gran interés por continuar en la competencia.

Aunque la competencia ha creado vínculos fuertes, el juego ha ocasionado que las diferencias entre algunas celebridades se incrementan con el paso de los retos y desafíos que imponen los jueces.

Diferencias entre Valentina Taguado y Michelle

La actriz Michelle tuvo la oportunidad de obtener un pin de inmunidad en la competencia por lo que su logro ha generado importantes comentarios por parte de los chefs, quienes hicieron sugerencias positivas sobre la preparación que presentó con Ricardo y David.

Sin embargo, el triunfo de la mujer generó comentarios ya que Valentina dejó ver su risa al percatarse de que su compañera tenía el pin de inmunidad y ella el delantal negro. Mientras la presentadora Claudia Bahamón se dispuso a interrogar a la actriz sobre su gran triunfo, Taguado hizo señas a su compañera Valeria mientras se discutía sobre los niveles de paciencia de Michelle.

Ante los comentarios, Claudia se percató rápidamente de las reacciones. Por esto, decidió romper el silencio y preguntarle a la locutora sobre las principales razones sobre sus risas. Sin embargo, la mujer decidió evadir la respuesta al explicar que su reacción era normal.

Reacción de Michelle a las risas de Valentina Taguado

Por su parte, Michelle explicó que Taguado no se sentía a gusto con su logro por lo que insinuó que la mujer estaría dudando sobre sus intenciones al portar el pin de inmunidad.

Yo creo que Valentina no está muy contenta con la idea de que yo tenga el pin y podrá decir que yo me voy a querer desquitar con ella, expresó la actriz.

Ante los comentarios de dicho instante, Taguado recalcó que cree que su compañera Michelle no tiene paciencia en la cocina, pues, en ocasiones pasadas, ambas mujeres tuvieron importantes diferencias que las llevaron a tener el delantal negro en dos oportunidades.