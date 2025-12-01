Jhonny Rivera conmueve en redes al rescatar un perrito abandonado en la calle

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana por lo que su popularidad ha sido reconocida en importantes escenarios políticos del país.

No obstante, su amplia fanaticada no solo se ha consolidado por su música ya que también ha logrado ganarse el corazón de sus seguidores a raíz de sus diferentes obras sociales con las que ha ayudado tanto a personas vulnerables como a animales.

Jhonny Rivera rescata perrito abandonado

No cabe duda de que el intérprete de ‘El intenso’ es un fiel amante de los animales, pues sus redes sociales han sido uno de los principales escenarios en donde comparte algunos de los rescates que ha hecho de diferentes animales como caballos, burros, perros, entre otros.

En una nueva oportunidad, el cantante compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, detalles del rescate de Ramón, nombre que le puso al pequeño animal, quien se encontraba deambulando por las calles de manera acelerada al haber sido abandonado por su familia.

Ante la presencia del animal, el cantante le hizo su respectivo seguimiento para poder lograr su captura y llevarlo a su hogar para darle los diferentes cuidados respectivos. Las enternecedoras imágenes dejan ver la confianza que poco a poco Ramón empezó a desarrollar, no solo en el cantante, sino también en su prometida.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas exaltaron las diferentes obras sociales que el artista ha hecho y que ha documentado en sus diferentes redes sociales.

Jhonny Rivera recibe condecoración en el Senado

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus fanáticos al compartir detalles de su más reciente galardón obtenido en el Senado de la República en donde se exaltó su gran aporte cultural por medio de mensajes de transformación en medio de sus canciones.

“Acabo de recibir una condecoración muy bonita. Me da mucha alegría por mí, por el género, porque vemos que el género está hoy en día pisando sitios tan importantes como este… bueno, gracias”, finalizó.