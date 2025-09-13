CANAL RCN
Reconocido actor de Rebelde, la icónica serie de televisión, fue hospitalizado de urgencia en los últimos días

El actor, a través de sus redes sociales, dio detalles de la situación que tuvo que vivir. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
02:05 p. m.
En los últimos días, los seguidores de un reconocido actor y presentador de televisión entraron en preocupación.

La razón fue que él, Patricio Borghetti, que interpretó al profesor Enrique Madariaga en Rebelde, informó a través de las redes sociales que había tenido que ser hospitalizado de urgencia.

Además, mostró que estaba siendo cuidado por su esposa y que se encontraba atento de todas las recomendaciones médicas para poder recibir pronto el alta médica.

Así fue como Patricio Borghetti, el reconocido actor argentino de Rebelde, informó que estuvo hospitalizado

Patricio Borghetti, recordado por su actuación en Rebelde y su carisma para destacarse como conductor en programas de televisión, subió dos historias desde una camilla de una entidad médica.

En la primera aseguró que había tenido que ser internado de último momento, pero que estaba poniendo de su parte para recuperarse.

"Parada obligatoria, pero aquí seguimos", fueron sus palabras exactas.

Además, posteriormente, en una segunda historia, mostró que su esposa estaba a su lado y dijo que con ella se sentía mejor.

"Todo es más fácil contigo, mi enfermera linda", señaló.

¿Cuál es el estado actual de la salud de Patricio Borghetti?

El pasado 12 de septiembre de 2025, a través de su cuenta de Instagram, Patricio Borghetti reveló que ya había recibido el alta médica y que se encontraba en su casa recuperándose.

Además, hizo una reflexión en la que les expresó a sus internautas que es muy importante adquirir hábitos sanos en los que se coma bien y se realicen unos buenos minutos de actividad física.

Sin embargo, hasta el momento, Patricio Borghetti, el reconocido actor y presentador de televisión, no ha expuesto cuál fue su diagnóstico exacto ni los síntomas por los que tuvo que asistir al médico de urgencia.

"Recupérate pronto" y "estamos pendientes de ti", son algunos de los mensajes que le han escrito sus seguidores en medio de la coyuntura.

 

