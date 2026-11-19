María del Pilar Rubio, mamá del futbolista colombiano James Rodríguez, atraviesa un momento de tristeza tras la pérdida de Coco, su perro samoyedo. La mujer compartió fotografías de su mascota y publicó un mensaje en Instagram en el que expresó cuánto le duele su partida.

La madre del jugador reapareció en sus historias de Instagram con varias imágenes de su compañero de cuatro patas. Esta vez, sus publicaciones no estuvieron relacionadas con la vida familiar o el fútbol, sino con una despedida que conmovió a sus seguidores.

“Te amaré por siempre mi blancuciento… gracias por tu lealtad y amor, me duele el corazón, mi Coco”, escribió María del Pilar junto a las fotografías.

La publicación dejó ver el cariño que sentía por el samoyedo, al que se refería con un apodo afectuoso por su pelaje blanco. Aunque no explicó las circunstancias de lo ocurrido, sus palabras reflejaron el dolor que le produjo tener que despedirse de su mascota.

¿Qué escribió la mamá de James Rodríguez sobre su mascota?

En una segunda parte de su mensaje, María del Pilar Rubio expresó que la despedida llegó de manera inesperada y que no imaginaba tener que enfrentar ese momento.

Hoy mi corazón está roto. Nunca imaginé tener que despedirme de ti de esta manera, ni que un día que parecía cualquiera se convertiría en uno de los más tristes, publicó.

Sus palabras estuvieron acompañadas por fotografías de Coco, con las que recordó el vínculo que había construido con el animal y agradeció el cariño y la compañía que recibió de él.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de María del Pilar Rubio?

Las publicaciones generaron reacciones entre los usuarios que siguen habitualmente a la madre del futbolista. Varios internautas expresaron su solidaridad y le enviaron mensajes de apoyo ante la pérdida.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos públicos de James Rodríguez ni de su hermana, Juana Valentina, sobre esta situación familiar.

María del Pilar, quien suele compartir distintos momentos de su vida en redes sociales, recibió muestras de afecto de sus seguidores. Por ahora, tampoco ha entregado más detalles sobre lo ocurrido con Coco.