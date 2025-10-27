CANAL RCN
¿Pipe Bueno es el padre de Domenic? así respondió el cantante tras las críticas

Pipe Bueno responde a los comentarios sobre el aspecto físico de su hijo Domenic.

Pipe Bueno, Luisa Fernanda W
Foto Canal RCN - Instagram @Pipebueno

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:42 p. m.
La pareja conformada por Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se ha consolidado como una de las más queridas del entretenimiento colombiano. Juntos son padres de Máximo y Domenic, con quienes comparten constantemente momentos familiares en redes sociales.

¿Qué se dice sobre Domenic, el hijo menor de la pareja?

Desde que la familia se radicó en Ciudad de México por motivos laborales, ambos artistas suelen publicar fotos y videos de su vida cotidiana. Sin embargo, algunos usuarios en redes han hecho comentarios sobre el aspecto físico de Domenic, señalando que sus rasgos ,cabello claro y ojos verdes, son distintos a los de sus padres.

Entre los mensajes se leen preguntas como: “¿A quién salió el niño?”, “¿Por qué no se parece a ninguno de sus padres?” o “Esos dos niños no se parecen en nada”, generando controversia entre los seguidores.

¿Qué dijo Pipe Bueno tras los comentarios de su hijo, Domenic?

Ante las constantes críticas, Pipe Bueno decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El cantante respondió de forma directa a quienes dudan de la genética de su hijo:

“Vamos a responder a estas preguntas en la siguiente foto. Estos son solo algunos de mis familiares con los ojos así... sin contar que también, en la familia de Lu hay ojos claros”, explicó.

El artista acompañó sus palabras con una imagen en la que aparecen varios de sus familiares, todos con rasgos similares a los de Domenic, dejando claro el origen genético del niño.

Finalmente, Pipe Bueno envió un mensaje contundente a quienes continúan cuestionando:

“Para la gente con una neurona”, escribió, dejando en evidencia su molestia por los comentarios malintencionados.

