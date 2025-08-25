"Se nos acabó el interés": Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclararon de una vez por todas su situación sentimental

Durante los últimos días, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se mantuvieron entre las tendencias porque los seguidores rumoraron que, al parecer, su situación sentimental se había terminado.

El cantante subió un primer video hablando de perder el interés y las ganas y, posteriormente, posteó varios videos cantando canciones de despecho.

Además, Luisa Fernanda W, a través de un post y de una dinámica de preguntas en Instagram, indicó que sabía que ella y Pipe Bueno estaban siendo tema de conversación y que le gustaría decir que todo se trataba de una canción, pero que no era así.

De igual manera, les prometió a sus seguidores que pronto les explicaría qué estaba sucediendo y, finalmente, este lunes 25 de agosto de 2025 apareció con Pipe Bueno y aclaró los rumores.

¿Pipe Bueno y Luisa Fernanda terminaron su relación? Esta es toda la verdad

En un video que Luisa Fernanda W publicó en su Instagram en las últimas horas, ella y Pipe Bueno iniciaron aumentando la intriga referenciando que no entendían por qué, pero que se había acabado el interés.

"A todos ustedes les debíamos este video porque obviamente hemos visto todo lo que se está hablando de lo que está pasando con nosotros y hoy decidimos contarles la verdad. Sí, se acabó el interés", comenzó detallando Luisa Fernanda W.

Sin embargo, finalmente, la influencer y el cantante revelaron que su relación está de la mejor manera y que todos los post de los últimos días están relacionados con una campaña para una empresa.

Esta fue la reacción de los seguidores tras la revelación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sobre su situación sentimental

El post ya tiene más de 115 mil 'likes' y 6.000 comentarios. En ellos, una gran cantidad de internautas los han elogiado por su capacidad de actuar y se han alegrado porque su relación está bien.

"¿Quién actúa mejor Pipe o Lu?, "los amo", "lo sabíamos, bendiciones a la familia", "si no sabes de expectativas, mejor no opines" y "me encantan", han sido algunos de los mensajes.