Polémico momento en el show de Shakira en Cali: fans expresaron su inconformidad

El gesto no pasó desapercibido y generó molestia entre los fanáticos, que lo vieron como una falta de respeto hacia Shakira.

Shakira.
Foto: @Shakira en Instagram.

octubre 27 de 2025
05:54 p. m.
El fin de semana del 25 y 26 de octubre, la ciudad de Cali vibró con la esperada presentación de Shakira en el estadio Pascual Guerrero, como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una de las más vendidas a nivel mundial.

¿Cómo fue el concierto de Shakira en Cali?

La artista barranquillera hizo cantar y bailar a miles de asistentes con su energía, carisma y una impecable puesta en escena que dejó claro por qué sigue siendo una de las artistas latinas más importantes del mundo.

Más allá del espectáculo musical, la llegada de Shakira también representó un importante impulso para la economía local, atrayendo turistas nacionales e internacionales y beneficiando sectores como el gastronómico, hotelero y comercial.

El momento incómodo durante el concierto de Shakira en Cali

Durante la primera presentación, el 25 de octubre, se vivió un instante inesperado que generó sorpresa entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En su tradicional entrada al escenario, una caminata junto a varias personas vestidas de manera similar, con trajes plateados y gafas oscuras, una de las acompañantes rompió el protocolo y se robó por unos segundos la atención.

Según los videos compartidos por los asistentes, la mujer se adelantó a Shakira, quitándose las gafas que debía mantener puestas en todo momento y sacando su celular para grabarse en medio del recorrido, justo frente a las cámaras que transmitían el momento en las pantallas gigantes del estadio.

El gesto no pasó desapercibido entre los fanáticos, quienes expresaron su incomodidad y consideraron que la actitud de la acompañante fue una falta de respeto hacia la artista. A pesar de ello, Shakira continuó su show con total profesionalismo y logró que el público disfrutara de una noche inolvidable.

