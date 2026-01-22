Poncho Zuleta se confundió y dedicó minuto de silencio a Jessi Uribe, en lugar de Yeison Jiménez

Un episodio ocurrido durante una presentación musical de Poncho Zuleta pasó de ser un acto de respeto a convertirse en uno de los contenidos más comentados en redes sociales. El hecho se registró cuando el artista intentaba rendir un homenaje público y terminó mencionando erróneamente a Jessi Uribe en lugar de Yeison Jiménez, recientemente fallecido.

El momento fue captado en video y rápidamente difundido en plataformas digitales, donde usuarios y medios replicaron el fragmento que muestra la confusión del cantante en pleno escenario. La situación ocurrió ante una audiencia numerosa que rápidamente reaccionó.

Qué ocurrió con Poncho Zuleta y cómo reaccionó el público

Durante el acto, Poncho Zuleta pidió “un minuto de silencio por Jessi Uribe”, pese a que el homenaje estaba dirigido a Yeison Jiménez. La reacción del público fue inmediata, con manifestaciones de inconformidad que evidenciaron el error frente a miles de asistentes.

Ante el ruido generado en el lugar, Zuleta respondió de forma directa, solicitando silencio para continuar con la presentación. No obstante, el momento ya había quedado registrado y comenzó a circular ampliamente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde fue catalogado como un lapsus significativo dadas las circunstancias.

Cabe recordar que el pasado 12 de enero el mismo Zuleta compartió en sus redes sociales las palabras que le dedicó a Yeison Jiménez tras su repentina muerte, describiéndolo como gran artista y compañero. "Un hombre promisorio con un futuro hermoso por delante".

Jessi Uribe no ha sido ajeno al accidente de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez falleció en medio de un accidente aéreo el pasado 10 de enero en el departamento de Boyacá, razón por la cual ha recibido una gran cantidad de homenajes y palabras de condolencias para su familia, especialmente por parte de sus colegas del género popular.

Jessi Uribe fue uno de los primeros en reaccionar y es de los que ha dicho presente en homenajes póstumos. Sin embargo, su nombre fue involucrado con noticias falsas que circularon en redes sociales, donde mencionaban una presunta responsabilidad de su parte en el accidente.

Ante esto, el cantante santandereano tuvo que emitir un comunicado de prensa, donde dejó claro que tomaría acciones legales contra medios y cuentas de redes sociales que estén divulgando dicha información.