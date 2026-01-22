"Es un riesgo": reconocido cantante confirmó que no estará en el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

El próximo 31 de enero, el Estadio Nemesio Camacho El Campín abrirá sus puertas para rendir un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá.

Lo que originalmente estaba programado como el gran concierto de su gira "Mi Promesa Tour 2.0" para el mes de marzo, se ha transformado, por decisión de su familia y la productora Sírvalo Pues, en un tributo a la vida y legado del "Aventurero".

La reprogramación para este último sábado de enero busca cumplir el anhelo del artista de llenar el máximo escenario de los bogotanos por segunda vez, consolidando su estatus como el líder absoluto del género en la actualidad.

El evento no solo será un recorrido por sus más grandes éxitos como “Aventurero”, “Ni tengo ni necesito” y “Bendecida”, sino también un espacio de unión para una industria que aún no sale del asombro por su temprana partida a los 34 años.

Cantante confirmó que no estará en el concierto en homenaje a Jiménez

A pesar de la gran expectativa por ver a los máximos exponentes del género popular unidos en tarima, una de las ausencias más sentidas será la de Jhonny Rivera. El intérprete de “Soy Soltero”, quien fuera uno de los amigos más cercanos y mentores de Jiménez, confirmó a través de sus redes sociales que no podrá asistir al evento en El Campín.

La razón principal radica en un compromiso previo adquirido en San Cristóbal, Venezuela. Rivera explicó que, aunque intentó ajustar su agenda para volar a Bogotá el mismo día, los tiempos y la logística representan un peligro para su integridad y el cumplimiento de sus obligaciones.

“Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela. Estuvimos hablando con la gente de Sírvalo Pues sobre las posibilidades, pero lo vemos muy difícil”, explicó el artista a través de una historia en la plataforma.

El cantante también indicó que la mayor dificultad, en este caso, es que el aeropuerto de Cúcuta no queda cerca de la ciudad en la que debe presentarse y esto puede representar un riesgo para él.

Rivera, visiblemente afectado, señaló que aunque su corazón está con la familia de Yeison y con sus seguidores, no puede fallarle al público venezolano ni exponerse a un accidente por la premura de los traslados.

No obstante, no descartó que se esté contemplando alguna alternativa técnica para manifestar su apoyo, aunque su presencia física en la tarima bogotana está descartada.

¿Qué artistas estarán en este concierto?