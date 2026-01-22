CANAL RCN
Tendencias

Tatuajes de Yeison Jiménez conmueves las redes sociales: así rinden homenaje sus seguidores

Seguidores de Yeison Jiménez se tatúan para mantener vivo su recuerdo: estos son los más virales.

El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia
Foto: Instagram (@yeison_jimenez)

enero 22 de 2026
01:39 p. m.
El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó una profunda huella entre sus seguidores. Por su lamentable partida, hay quienes buscan nuevas formas de rendir homenaje al artista de música popular.

En los últimos días, se ha vuelto tendencia que los fanáticos se tatúen imágenes, nombres o frases emblemáticas del intérprete para mantener viva su memoria.

El cantante colombiano perdió la vida el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo, cuando la avioneta en la que viajaba de Paipa hacia Medellín se desplomó minutos después del despegue, junto a otros cinco acompañantes. La noticia conmocionó al mundo de la música y a miles de seguidores que admiraban su talento y carisma.

¿Qué diseños están eligiendo los fanáticos para homenajear a Yeison Jiménez?

Entre los tatuajes más frecuentes se encuentran retratos del artista durante sus presentaciones, su nombre completo o frases icónicas de su carrera, como “Con el corazón”, lema que identificaba su estilo y estaba presente en varios de sus discos y conciertos.

Los tatuajes se realizan en distintas partes del cuerpo: brazos, pecho, cuello y espalda, convirtiéndose en un homenaje permanente que refleja la admiración de sus seguidores.

Fotografías y videos de estos tatuajes han empezado a circular con fuerza en redes sociales, donde los fanáticos comparten la emoción de portar un recuerdo tangible de Yeison Jiménez.

La interacción virtual ha permitido que estas muestras de cariño se difundan a nivel nacional, consolidando su legado incluso después de su partida.

¿Cómo han honrado los seguidores al Yeison Jiménez tras su muerte?

Más allá de los tatuajes, los homenajes al cantante han incluido conciertos tributo, vigilias y mensajes en redes sociales. Su despedida oficial se llevó a cabo el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, con la presencia de familiares, colegas del género popular y miles de admiradores que despidieron al artista.

Finalmente, sus restos fueron trasladados a Manzanares, su lugar de origen, donde recibió un último adiós de su comunidad y seres queridos.

Este fenómeno demuestra la fuerte conexión que Yeison Jiménez logró con su público, evidenciando cómo la música puede trascender más allá de la vida y convertirse en parte del recuerdo colectivo.

