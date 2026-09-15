A los 16 años idearon una marca de moda colombiana que hoy llega a Estados Unidos

La compañía, fundada por los antioqueños Susana Díez, Juliana Díez y Carlos David Betancourt, abrirá este mes su primera tienda internacional en Dadeland Mall, en Miami, Florida.

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El nuevo establecimiento representa el primer paso de un plan que contempla fortalecer su presencia física, ampliar el comercio electrónico y desarrollar canales de social commerce, entre ellos TikTok Shop.

La firma proyecta cerrar 2026 con ingresos superiores a US$11 millones y alcanzar 21 tiendas entre Colombia y Estados Unidos. Para su primer año de operación en Miami, estima generar entre US$700.000 y US$1 millón.

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Una comunidad que supera las 61.000 mujeres

Más allá de la venta de prendas, Navissi ha desarrollado una propuesta de comunidad a través de Mujeres con Propósito, iniciativa mediante la cual ha impactado a más de 61.000 mujeres en distintos países.

El programa incluye conferencias, contenidos digitales y espacios de formación sobre identidad, sanidad, emprendimiento, salud mental, dones, talentos y propósito.

La compañía considera que estos escenarios hacen parte de su modelo y representan una forma de acompañar a las mujeres en procesos relacionados con su crecimiento personal y sus proyectos de vida.

La marca también sostiene que su propuesta responde a un contexto en el que los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, buscan empresas que representen algo más que un producto.

De acuerdo con un estudio de YouGov citado por la compañía, el 65 % de la Generación Z valora que las empresas tengan un mensaje moral, mientras que el 63% muestra mayor disposición a comprar marcas cuyos valores comparte.

Una empresa construida con sueños desde muy jóvenes

Los fundadores de Navissi comenzaron a acercarse a la industria de la moda desde jóvenes. A los 16 años tuvieron contacto con el sector a través de la empresa familiar de Carlos David Betancourt, donde adquirieron experiencia en la producción de prendas para una reconocida marca internacional.

Cinco años después, cuando tenían 21, decidieron crear su propia compañía. Juliana Díez asumió responsabilidades relacionadas con la estrategia, el producto y el propósito; Susana Díez se enfocó en la creatividad, la marca y la comunicación; mientras que Carlos David Betancourt tomó a su cargo la estructura, la visión empresarial y el negocio.

Desde Colombia, la empresa desarrolla sus prendas y apuesta por el talento y la manufactura nacional para llegar a otros mercados.

Crecimiento empresarial y generación de empleo

Durante 2026, la empresa ha registrado un crecimiento superior al 35 %. Actualmente cuenta con 19 tiendas en Colombia y espera llegar a 21 puntos físicos al finalizar octubre, con presencia en Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Manizales y Montería.

La compañía también genera más de 650 empleos directos e indirectos y prevé aumentar esta cifra cerca de un 60% durante la temporada de fin de año.

La expansión hacia Estados Unidos podría complementarse con la incorporación de franquicias en mercados estratégicos, además del fortalecimiento de sus canales digitales y de venta en línea.