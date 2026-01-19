¿Lluvia de críticas?: Yuli Ruiz es cuestionada por vestir ligero en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 vivieron su primera jornada de eliminación en donde se conoció, por medio de la votación del público, que Luisa Cortina debía ser la primera jugadora en abandonar las instalaciones de la casa más famosa del país.

Sin embargo, minutos previos a conocerse dicha determinación, el posicionamiento dejó un gran sin sabor entre todos ya que salieron a la luz algunas de las más contundentes rencillas que, desde ya, han afectado la convivencia del lugar.

Posicionamiento en La Casa de los Famosos

No cabe duda de que los participantes de la tercera temporada ya han protagonizado una serie de conflictos que, al parecer, nacieron meses antes de ingresar a la competencia. Sin embargo, varios de estos se han intensificado con el paso de los días, pues este ha sido el caso de Yuli Ruíz, quien ha desatado serios comentarios sobre algunas de sus conductas.

La polémica inició con el posicionamiento de Beba de la Cruz, quien le manifestó a Ruíz que no se encuentra cómoda con las prendas que suele utilizar en el día a día dentro de la casa. Por otro lado, Juanse Laverde también se despachó en contra de la mujer al manifestarle que era una “incoherente” ya que, según sus palabras, “habla de respeto y no se lo da”.

Finalmente, Alexa Torres le dio a conocer su desconocimiento por algún talento en específico que la hubiera llevado a la competencia ya que la comparó con varios de sus demás compañeros, quienes poseen reconocimiento en distintos ámbitos sociales.

Ante la lluvia de comentarios negativos, Ruíz manifestó que posee un público que la respalda por lo que se encuentra interesada en agradar a dichas personas que constantemente ven su contenido.

Eliminación en La Casa de los Famosos Colombia

Por otro lado, los seis participantes en riesgo de eliminación atravesaron por la primera jornada en donde los porcentajes marcaron una diferencia trascendental.

Fue así como el público decidió salvar a Nicolás Arrieta, quien fue el primer jugador en volver a la casa y obtuvo 57,30 % de las votaciones, Lorena Altamirano el 18,10%, Yuli Ruíz el 7,10%, Renzo Meneses el 6,90%, y Tebi Bernal con el 6,10%.