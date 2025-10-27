CANAL RCN
Tendencias

Próximo iPad incluirá una innovadora actualización en su sistema, ¿cuál es?

La empresa prepara un nuevo sistema de refrigeración y una aplicación, marcando su regreso después de 15 años de ausencia.

iPad
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
10:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Apple anunció una importante mejora en el sistema de disipación del calor de su próxima tableta iPad Pro.

iPhone 17 hace historia: las acciones de Apple alcanzan su máximo valor
RELACIONADO

iPhone 17 hace historia: las acciones de Apple alcanzan su máximo valor

Nuevas mejoras en el iPad Pro

Según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, la compañía planea incorporar una cámara de vapor similar a la que usa en los iPhone 17 Pro, con el fin de mantener una temperatura estable y optimizar el rendimiento del dispositivo.

El nuevo modelo del iPad Pro se espera para la primavera de 2027, teniendo en cuenta que Apple actualiza esta línea cada 18 meses. Además del nuevo sistema de refrigeración, incluirá el procesador M6, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que promete mayor potencia y eficiencia energética.

Los iPhone 17 Pro ya integran una cámara de vapor con agua desionizada, unida al chasis de aluminio, para dispersar mejor el calor y evitar sobrecalentamientos. Este mismo método llegará al iPad, marcando un paso importante en la evolución de los productos de la marca.

Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.: ¿cuál fue la razón?
RELACIONADO

Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.: ¿cuál fue la razón?

Instagram llega al iPad, después de 15 años

Otra de las grandes novedades será la llegada de la aplicación de Instagram al iPad, algo que los usuarios esperaban desde hace más de una década.

La versión para tableta tendrá un diseño adaptado, con las historias ubicadas en la parte superior de la pantalla principal y una nueva pestaña de “Siguiendo” para explorar el contenido de manera más cómoda.

Gracias al tamaño más amplio de la pantalla, los usuarios podrán disfrutar una experiencia visual más inmersiva y fluida, aprovechando al máximo el espacio del dispositivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¡Conmoción! Recordada actriz de ‘Rebelde’ anunció su embarazo

Artistas

¿Pipe Bueno es el padre de Domenic? así respondió el cantante tras las críticas

Artistas

“Me enamoraba de varias”: Maluma reveló detalles inéditos de su pasado amoroso

Otras Noticias

Armando Benedetti

Le bloquearon las tarjetas a Benedetti: la opción que tienen los de la lista Clinton de usar dólares

El presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos por Estados Unidos en la lista de sancionados.

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja

¿Qué es dormir a la noruega: la técnica escandinava que mejora el descanso en pareja?

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 27 de octubre

Millonarios

Millonarios confirmó su primera baja ante Once Caldas: el azul pierde a uno de sus atacantes

Venezuela

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela