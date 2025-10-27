Próximo iPad incluirá una innovadora actualización en su sistema, ¿cuál es?

Apple anunció una importante mejora en el sistema de disipación del calor de su próxima tableta iPad Pro.

Nuevas mejoras en el iPad Pro

Según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, la compañía planea incorporar una cámara de vapor similar a la que usa en los iPhone 17 Pro, con el fin de mantener una temperatura estable y optimizar el rendimiento del dispositivo.

El nuevo modelo del iPad Pro se espera para la primavera de 2027, teniendo en cuenta que Apple actualiza esta línea cada 18 meses. Además del nuevo sistema de refrigeración, incluirá el procesador M6, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que promete mayor potencia y eficiencia energética.

Los iPhone 17 Pro ya integran una cámara de vapor con agua desionizada, unida al chasis de aluminio, para dispersar mejor el calor y evitar sobrecalentamientos. Este mismo método llegará al iPad, marcando un paso importante en la evolución de los productos de la marca.

Instagram llega al iPad, después de 15 años

Otra de las grandes novedades será la llegada de la aplicación de Instagram al iPad, algo que los usuarios esperaban desde hace más de una década.

La versión para tableta tendrá un diseño adaptado, con las historias ubicadas en la parte superior de la pantalla principal y una nueva pestaña de “Siguiendo” para explorar el contenido de manera más cómoda.

Gracias al tamaño más amplio de la pantalla, los usuarios podrán disfrutar una experiencia visual más inmersiva y fluida, aprovechando al máximo el espacio del dispositivo.