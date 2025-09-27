CANAL RCN
Tendencias

Carmen Villalobos alarmó a sus fans con fotografía con golpes en su cuerpo y moretones

La inesperada fotografía de Carmen Villalobos preocupó a millones antes de la aclaración. ¿Qué pasó?

Carmen Villalobos
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
02:52 p. m.
Una reciente publicación de la actriz colombiana Carmen Villalobos desató una ola de preocupación y especulaciones entre sus millones de seguidores.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que, a primera vista, resultó impactante: su rostro aparece con rastros de enrojecimiento y maquillaje corrido, mientras que sus brazos y mejillas muestran diversas marcas que simulan moretones y heridas recientes.

Carmen Villalobos publicó una fotografía que preocupó a sus seguidores

La imagen, cargada de dramatismo, hizo que muchos se temieran lo peor, generando rumores sobre un posible accidente o un incidente violento.

Sin embargo, la propia celebridad se encargó de disipar rápidamente la confusión.

El detrás de cámaras del personaje de Carmen Villalobos en Netflix

A pesar de la expresión triste y los ojos visiblemente afectados, la propia actriz Carmen Villalobos generó preocupación para, segundos después, aclarar la situación.

El look golpeado no se debe a un problema personal, sino a una compleja escena de su más reciente proyecto, la serie de Netflix, La Huésped.

La actriz, conocida por sus papeles protagónicos, mostró con este breve story la intensidad del trabajo actoral y la caracterización de su personaje.

Rápidamente, la foto se viralizó, provocando cientos de comentarios de seguidores que expresaron su enorme susto.

Frases como "pensé que te había pasado algo grave" y "qué alivio que sea solo maquillaje" inundaron las redes, demostrando la fuerte conexión que la actriz Carmen Villalobos generó preocupación en su base de fans.

La impactante selfie sirvió para resaltar la naturaleza oscura y tensa de la serie, que ya se ha posicionado en el top de las más vistas de la plataforma de streaming en varios países de Latinoamérica.

La imagen, aunque parte de la ficción, demuestra la dedicación de la actriz Carmen Villalobos en esta historia llena de secretos en su reciente papel actoral.

