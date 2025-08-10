CANAL RCN
El nostálgico video con el que Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños

A casi dos años de su partida, Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe y celebró su cumpleaños con un emotivo video.

Raúl Ocampo, recordó a Alejandra Villafañe
Fotos: IG Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:30 p. m.
El actor colombiano Raúl Ocampo conmovió a sus seguidores este miércoles 8 de octubre al compartir un emotivo homenaje en memoria de su novia, la actriz Alejandra Villafañe, quien habría celebrado un nuevo cumpleaños en esta fecha.



Con un video lleno de recuerdos, risas y momentos compartidos, Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe desde el corazón, reafirmando el profundo lazo que los unió hasta el último día.

Raúl Ocampo y su profundo lazo con Alejandra Villafañe

A casi dos años de su fallecimiento, la publicación se convirtió en una ola de mensajes de cariño y nostalgia por parte de colegas y fanáticos, quienes destacaron la fuerza del amor que aún perdura entre ambos.

En las imágenes se aprecian viajando, en un momento cargado de abrazos y sonrisas que capturaron la esencia de una historia inspiradora llena de amor.

Nacida en Bogotá en 1989, Alejandra Villafañe dejó una huella imborrable en la televisión colombiana y en la vida de quienes la conocieron.



La actriz, recordada por su talento y carisma, murió en octubre de 2023 tras una dura batalla contra el cáncer. Desde entonces, su pareja ha mantenido viva su memoria con gestos llenos de ternura.

El mensaje de Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe en su cumpleaños

“Feliz cumpleaños hasta donde estés, reina. El video no será para cuando estemos viejitos, pero es para hoy. Hoy te mando todo mi amor. 8/10/∞”, escribió Ocampo en la dedicatoria que acompañó el video, un mensaje que reflejó la promesa de un amor eterno que trasciende el tiempo y la distancia.



Este mensaje no es la primera vez que el actor comparte un homenaje hacia su amada. En el pasado, Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe publicando fotografías donde ambos aparecían rapándose el cabello como símbolo de unidad durante el tratamiento médico de ella.

El nuevo video no solo honra su cumpleaños, sino que reafirma que la memoria de Alejandra sigue viva en cada recuerdo.

