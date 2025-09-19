CANAL RCN
Tendencias Video

Valeria Aguilar rompió el silencio y reveló si hay un romance con Raúl Ocampo

Tras su salida de MasterChef Celebrity Colombia, Valeria habló sobre los rumores al respecto de un posible romance con el actor.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
11:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Valeria Aguilar fue una de las participantes favoritas de la audiencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025, pero los jurados tomaron la decisión de que se terminara su participación en el reality en el último reto de eliminación.

Caos en la cocina de MasterChef: el reto del muro hizo rendirse a una cocinera
RELACIONADO

Caos en la cocina de MasterChef: el reto del muro hizo rendirse a una cocinera

Su salida del programa generó tristeza entre los televidentes, pero también en sus compañeros, principalmente en Valentina Taguado y Raúl Ocampo, con quienes formó una gran amistad, la cual se mantiene por fuera de los estudios de grabación.

Sin embargo, aparecieron rumores en donde se hablaba sobre la posibilidad de que Valeria habría iniciado un romance con Raúl, considerando su cercanía. Ante esto, la creadora de contenido rompió el silencio.

¿Qué dijo Valeria Aguilar sobre Raúl Ocampo?

En 'Buen Día Colombia' del Canal RCN, Valeria habló sobre su participación en el reality, pero también fue consultada sobre estos rumores que se han ido generando al respecto, a lo que comentó que su relación no pasa de una amistad.

“No estoy pintada en la pared”: Violeta y Michelle tienen contundente encuentro en MasterChef
RELACIONADO

“No estoy pintada en la pared”: Violeta y Michelle tienen contundente encuentro en MasterChef

Muy chismosos me parece. Raúl es Raúl, Valeria es Valeria, y nosotros dos somos grandes amigos, hermanos prácticamente.

Más allá de que desmintió los rumores sobre una relación amorosa, Valeria bromeó sobre la posibilidad de que pase algo entre ellos. "Ojalá", comentó, generando risa entre los panelistas del programa matutino de RCN.

Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria

A través de sus redes sociales, publicó un sentido mensaje y varias fotos de momentos que vivieron en el programa.

No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. GRACIAS a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero ¡YO SI GANÉ! Tienes el poder del amor, la energía, el corazón y el humor. Esta competencia no será lo mismo sin ti, sin la tranquilidad y honestidad que le metes. Que lindo escribir una historia tan linda a tu lado, te admiro demasiado TE AMO INFINITAMENTE hoy, mañana y siempre AMOR Y HUMOR.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que ir al hospital de urgencia: este es su estado de salud

Accidente de tránsito

Video | Así bajaron a La Jesuu de su carro tras accidente: ¿qué le pasó?

La casa de los famosos

Hay preocupación: exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que se está quedando sordo

Otras Noticias

Abuso a menores

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado

El niño fue hallado con graves lesiones, desnutrición y afectaciones psicológicas.

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo

Un viaje de apenas unos kilómetros en Bogotá puede significar la diferencia entre la vida y la muerte en regiones apartadas de Colombia.

Estados Unidos

Trump y Xi hablaron por teléfono para negociar el futuro de TikTok, ¿en qué quedaron?

Selección Colombia

César Torres rompió el silencio sobre desconvocatoria de jugadores por indisciplina

Finanzas personales

Esto sucede con las deudas de una persona que se declara en insolvencia en Colombia