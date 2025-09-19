Valeria Aguilar rompió el silencio y reveló si hay un romance con Raúl Ocampo

Valeria Aguilar fue una de las participantes favoritas de la audiencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025, pero los jurados tomaron la decisión de que se terminara su participación en el reality en el último reto de eliminación.

Su salida del programa generó tristeza entre los televidentes, pero también en sus compañeros, principalmente en Valentina Taguado y Raúl Ocampo, con quienes formó una gran amistad, la cual se mantiene por fuera de los estudios de grabación.

Sin embargo, aparecieron rumores en donde se hablaba sobre la posibilidad de que Valeria habría iniciado un romance con Raúl, considerando su cercanía. Ante esto, la creadora de contenido rompió el silencio.

¿Qué dijo Valeria Aguilar sobre Raúl Ocampo?

En 'Buen Día Colombia' del Canal RCN, Valeria habló sobre su participación en el reality, pero también fue consultada sobre estos rumores que se han ido generando al respecto, a lo que comentó que su relación no pasa de una amistad.

Muy chismosos me parece. Raúl es Raúl, Valeria es Valeria, y nosotros dos somos grandes amigos, hermanos prácticamente.

Más allá de que desmintió los rumores sobre una relación amorosa, Valeria bromeó sobre la posibilidad de que pase algo entre ellos. "Ojalá", comentó, generando risa entre los panelistas del programa matutino de RCN.

Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria

A través de sus redes sociales, publicó un sentido mensaje y varias fotos de momentos que vivieron en el programa.