Los videos que demostrarían que Rauw Alejandro mintió sobre su ruptura con La Rosalía

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro confirmó su ruptura con La Rosalía. Esto luego de los rumores que circularon en redes sociales acerca de una supuesta infidelidad del artista a la española con una modelo colombiana llamada Valeria Duque, a quien le habría pagado 60 millones por sus servicios sexuales.

En el mensaje que publicó Rauw a través de su cuenta de Instagram, también aseguró que la ruptura fue hace varios meses: “durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

El artista aseguró que su relación fue la historia de amor más real que Dios le ha permitido vivir, y agradeció a sus fanáticos por estar en todo momento.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue que dijera que el fin de su relación había sido hace varios meses, pues hay videos publicados en junio que demostrarían que los artistas estaban todavía juntos.

Los videos que demostrarían que Rauw Alejandro mintió en su pronunciamiento sobre La Rosalía

La Rosalía aparece en una entrevista hace un mes hablando de su compromiso y el vestido que usaría en su boda. También dijo que haría una boda sencilla con su familia.

Luego, en un concierto también del pasado mes, la cantante le dedicó unas tiernas palabras a su novio en las que le dice que lo extraña y lo ama. El 3 de junio Rauw compartió en su cuenta de TikTok un video imitándola, como solía hacer en sus redes.

Semanas antes de que se conociera el escándalo, el puertorriqueño mencionó en una historia de Instagram a La Rosalía junto a un video en el que se lee “etiqueta a la niña más bonita que conozcas”.