CANAL RCN
Tendencias

Reacciones tras la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity

Las cuatro finalistas iniciaron su último reto en la cocina y miles de seguidores estuvieron atentos a cada detalle de lo que ocurrió en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
10:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuatro mujeres se enfrentan a la cocina más importante de Colombia para demostrar sus habilidades gastronómicas y cautivar a los chefs, Jorge Raush, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

Así será el gran final de MasterChef Celebrity: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los últimos capítulos?
RELACIONADO

Así será el gran final de MasterChef Celebrity: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los últimos capítulos?

Así transcurre la gran final de MasterChef Celebrity Colombia, 10 años

Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila se enfrentaron al último reto de la cocina.

En un inicio, todos los exparticipantes regresaron a la cocina para revivir distintos momentos de la competencia y acompañar a las cuatro finalistas. Minutos después, las concursantes ingresaron visiblemente emocionadas por el gran reto que estaban a punto de enfrentar.

Además, familiares y seres queridos se unieron a la ocasión para brindar apoyo y aliento, creando un ambiente cargado de emoción y expectativa mientras las finalistas se preparaban para presentar sus platos.

En el último reto, las finalistas debían crear un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre. Cada preparación tenía que reflejar técnicas de alta cocina, mantener un hilo conductor y contar una historia coherente a través de los sabores.

Inicialmente, disponían de 60 minutos para diseñar y ejecutar los tres platos, un tiempo que puso a prueba su creatividad, precisión y capacidad para trabajar bajo presión.

“Es mucho ambiente”: Beéle reacciona a inédito suceso en la semifinal de MasterChef
RELACIONADO

“Es mucho ambiente”: Beéle reacciona a inédito suceso en la semifinal de MasterChef

Reacciones de la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia

Claramente, las reacciones de varios seguidores no se hicieron esperar. A través de redes sociales, comentaron su alegría por ver a sus cocineras llegar hasta la final de la competencia.

"Team aleja, mi ganadora desde hace rato se ha visto en la competencia"; "Vamos Alejandra, la mejor de toda la competencia"; "Me tiene sufriendo Carolina apúrate", fueron algunos comentarios de internautas.

Por otro lado, sus compañeros las acompañaban desde el balcón, brindándoles ánimo en cada paso. En ese sentido, Raúl Ocampo elogió la participación de Taguado y expresó abiertamente que deseaba verla como ganadora. A su vez, Ricardo Vesga mostró su apoyo a Violeta Bergonzi, resaltando su disciplina, estudio y la dedicación que ha demostrado durante toda la competencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

Viral

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

Artistas

Juanes vuelve al Festival Viña del Mar tras 17 años de ausencia: "Un honor"

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

La trayectoria del militar retirado se ha visto marcada por varios escenarios que lo vincularían con presuntas conductas irregulares.

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales

El 2026 traerá cinco megatendencias decisivas para clínicas y hospitales en un mercado en expansión del 10,6 %

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios