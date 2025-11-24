Reacciones tras la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity

Cuatro mujeres se enfrentan a la cocina más importante de Colombia para demostrar sus habilidades gastronómicas y cautivar a los chefs, Jorge Raush, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

Así transcurre la gran final de MasterChef Celebrity Colombia, 10 años

Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila se enfrentaron al último reto de la cocina.

En un inicio, todos los exparticipantes regresaron a la cocina para revivir distintos momentos de la competencia y acompañar a las cuatro finalistas. Minutos después, las concursantes ingresaron visiblemente emocionadas por el gran reto que estaban a punto de enfrentar.

Además, familiares y seres queridos se unieron a la ocasión para brindar apoyo y aliento, creando un ambiente cargado de emoción y expectativa mientras las finalistas se preparaban para presentar sus platos.

En el último reto, las finalistas debían crear un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre. Cada preparación tenía que reflejar técnicas de alta cocina, mantener un hilo conductor y contar una historia coherente a través de los sabores.

Inicialmente, disponían de 60 minutos para diseñar y ejecutar los tres platos, un tiempo que puso a prueba su creatividad, precisión y capacidad para trabajar bajo presión.

Reacciones de la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia

Claramente, las reacciones de varios seguidores no se hicieron esperar. A través de redes sociales, comentaron su alegría por ver a sus cocineras llegar hasta la final de la competencia.

"Team aleja, mi ganadora desde hace rato se ha visto en la competencia"; "Vamos Alejandra, la mejor de toda la competencia"; "Me tiene sufriendo Carolina apúrate", fueron algunos comentarios de internautas.

Por otro lado, sus compañeros las acompañaban desde el balcón, brindándoles ánimo en cada paso. En ese sentido, Raúl Ocampo elogió la participación de Taguado y expresó abiertamente que deseaba verla como ganadora. A su vez, Ricardo Vesga mostró su apoyo a Violeta Bergonzi, resaltando su disciplina, estudio y la dedicación que ha demostrado durante toda la competencia.